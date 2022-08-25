"Днепр-1" разгромно проиграл на Кипре и вылетел в Лигу конференций

Лига Европы, плей-офф квалификации, ответные матчи

АЕК Ларнака – СК "Днепр-1" – 3:0

Голы: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Энглезу, 78

На матч на средиземноморском острове "спортклубовцы" вышли с намерением отыграться за номинально домашнее поражение. Но в стартовый отрезок "Днепр-1" создал лишь один момент – Довбик сместился к полукругу штрафной с фланга и пробил рядом со стойкой.

Зато АЕК открыл счет на 21-й минуте. Это Дюрчо после дриблинга на левом краю атаки пробил в направлении ворот и забил с помощью рикошета. Пропущенный мяч заставил гостей прибавить. Свои возможности имели Бланко, Сваток, Пихаленок (дважды), но каждый раз "спортклубовцам" чего-то не хватало.

В свою очередь "желто-зеленые" забили второй раз в раздевалку. Дюрчо прострелил вдоль ворот, а после суеты в районе вратарской Лопеш расстрелял голкипера "Днепра-1" с нескольких метров.

Ход второй половины напомнил сценарий первого тайма. Днепровцы пытались бороться за престиж и создали еще несколько моментов. Тот же Гуцуляк пробил головой над воротами, а Громов с отскоком от газона ударил рядом со штангой.

А забил снова АЕК. На 78-й минуте Энглезу удачно замкнул еще один фланговый прострел Дюрчо – 3:0. Полное фиаско на выезде отправило СК "Днепр-1" в Лигу конференций. Жеребьевка третьего по рангу еврокубка состоится 26 августа.