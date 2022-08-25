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"Днепр-1" разгромно проиграл на Кипре и вылетел в Лигу конференций

Фото: Очередной пропущенный "Днепром-1" мяч от АЕКа (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы 2022/23 завершился для "Днепра-1" разгромным поражением от АЕКа из Ларнаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, плей-офф квалификации, ответные матчи

АЕК Ларнака – СК "Днепр-1" – 3:0

Голы: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Энглезу, 78

На матч на средиземноморском острове "спортклубовцы" вышли с намерением отыграться за номинально домашнее поражение. Но в стартовый отрезок "Днепр-1" создал лишь один момент – Довбик сместился к полукругу штрафной с фланга и пробил рядом со стойкой.

Зато АЕК открыл счет на 21-й минуте. Это Дюрчо после дриблинга на левом краю атаки пробил в направлении ворот и забил с помощью рикошета. Пропущенный мяч заставил гостей прибавить. Свои возможности имели Бланко, Сваток, Пихаленок (дважды), но каждый раз "спортклубовцам" чего-то не хватало.

В свою очередь "желто-зеленые" забили второй раз в раздевалку. Дюрчо прострелил вдоль ворот, а после суеты в районе вратарской Лопеш расстрелял голкипера "Днепра-1" с нескольких метров.

Ход второй половины напомнил сценарий первого тайма. Днепровцы пытались бороться за престиж и создали еще несколько моментов. Тот же Гуцуляк пробил головой над воротами, а Громов с отскоком от газона ударил рядом со штангой.

А забил снова АЕК. На 78-й минуте Энглезу удачно замкнул еще один фланговый прострел Дюрчо – 3:0. Полное фиаско на выезде отправило СК "Днепр-1" в Лигу конференций. Жеребьевка третьего по рангу еврокубка состоится 26 августа.

Напомним, что киевское "Динамо" потерпело разгром в Португалии и вылетело в Лигу Европы.

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