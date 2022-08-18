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"Днепр-1" проиграл дебютный матч в еврокубках с необычным дублем капитана

Фото: Александр Пихаленок (справа) отличился ассистом (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Неприятное домашнее поражение от АЕКа с Ларнаки потерпел в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы 2022/23 украинский "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, плей-офф квалификации, первые матчи

СК "Днепр-1" – АЕК Ларнака – 1:2

Голы: Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 29 (автогол)

Удаление: Сарапий, 90+5 (Д, вторая желтая карточка)

Чемпион Кипра захватил инициативу с первых минут. Серией набегов на владение Валефа "желто-зеленые" ясно заявили желание забить быстрый мяч. И достигли поставленной цели.

Это Энглезу на 16-й минуте вовремя подключился к атаке на границе штрафной. Левый защитник гостей прострелил вдоль ворот, а Альтман в два касания обыграл голкипера днепровцев.

"Днепр-1" попытался увести игру от собственных ворот. Однако АЕК грамотно перестроился и нивелировал все попытки команды Александра Кучера ответить. Пытался завести себя и партнеров дриблингом новичок Бланко, но усилия аргентинца были напрасны.

На 30-й "спортклубовцы" пропустили во второй раз. Гол вышел до оскорбительного курьезным: Валеф опрометчиво вышел из ворот во время стандарта, не сыграл в мяч, а Сваток срезал сферу в свои ворота.

Через пять минут бразильский кипер реабилитировался, вытащив из-под стойки удар Дюрчо после флангового навеса. До перерыва "Днепр-1" так и не пришел в себя и только чудом не пропустил в третий раз.

Ожили "спортклубовцы" во второй половине. Приложился к этому появившийся на поле вместо инертного Когута Громов. Сначала он проверил бдительность вратаря выстрелом в ближний угол в атаке вторым темпом, а вскоре ударом боковыми ножницами встряхнул перекладину!

Но вскоре игра снова успокоилась. Главные события разворачивались в центре поля, где команды преимущественно соревновались мышцами. Лишь под занавес поединка решило напомнить о себе атакующее звено АЕКа. Однако неточность Дюрчо и сэйв Валефа сохранили надежду для "Днепра-1".

А на 90-й минуте решил реабилитироваться за автогол Сваток. Пихаленок подал угловой с правого фланга в район линии вратарской, где капитан днепровцев выиграл второй этаж и головой вколотил мяч в сетку – 1:2!

Чтобы замахнуться на большее, "спортклубовцам" банально не хватило времени. Но с правильными выводами "Днепр-1" еще будет иметь шансы в ответном матче через неделю.

Напомним, что киевское "Динамо" уступило "Бенфике" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

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