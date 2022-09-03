"Днепр-1" обыграл "Верес", а "Заря" одержала победу "Динамо": результаты 3 тура УПЛ

"Заря" - "Динамо" Киев 3:2 (2:0)

Голы: Русин, 7, Мишнев, 32, Бражко, 70 - Ванат, 49, Буяльский, 83

Удаление: Роман Вантух 68

Уже на седьмой минуте счет открыли номинальные хозяева. Отличился бывший форвард "Динамо" Назарий Русин, лишь прошлым летом покинувший столичный клуб на полноценной основе.

На перерыв команды уходили при преимуществе "Зари" в два гола. С результативной передачи Вячеслава Чурко свой второй гол в новой кампании забил Дмитрий Мишнев.

Еще три гола в поединке выпали на вторую 45-минутку. Владислав Ванат сократил отставание незадолго после перерыва, однако Владимир Бражко восстановил разницу в два мяча.

На 83-й минуте "Динамо" благодаря голу Виталия Буяльского приблизилось к спасительной ничьей, но не сумело восстановить паритет. В итоге - победа номинальных хозяев со счетом 3:2.

"Днепр-1" - "Верес" 2:0 (1:0)

Голы: Амаш, 45+2, Адамюк, 47

Днепряне вышли вперед в конце первого тайма. В своем дебютном матче за новую команду отличился алжирский защитник Амаш.

Сразу после перерыва Владимир Адамюк ударом головой удвоил преимущество днепровского клуба после розыгрыша штрафного. Ассистировал ему Амаш, добавивший к своему голу еще и результативную передачу.