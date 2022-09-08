"Днепр-1" минимально уступил АЗ на старте Лиги конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, групповой этап, 1-й тур

Группа E

СК "Днепр-1" – АЗ "Алкмаар" – 0:1

Гол: Де Вит, 63

Поединок стартовал под аккомпанемент ливня. Погодные условия оказали большое влияние на ход событий на поле. Команды начали осторожно, ставя на контроль, без особого обострения впереди. Первый момент возник на 17-й минуте, когда защитник АЗ после прострела Довбика с фланга срезал мокрый мяч в штангу своих ворот.

Игра одновременно против соперника и сил природы ограничила скорости до минимума. Как следствие, больше моментов зрители до перерыва так и не увидели. Хотя под занавес первого тайма нидерландцы попытались добавить оборотов и провели серию атак с фланговыми прострелами и забросами вперед.

На 54-й минуте напомнил о себе "спорклубовец" Гуцуляк. Хавбек днепрян пробил головой точно в руки голкиперу с перспективной позиции после подачи с фланга. АЗ ответил ударом в перекладину от Одгорда, который, кажется, все же пытался подать на кого-нибудь из партнеров.

Как оказалось, это была репетиция. Каких-то две минуты спустя "Алкмаар" повел в счете. Это Сугавара прострелил вдоль ворот с правого фланга, а Де Вит хладнокровно реализовал момент с нескольких метров – 0:1.

Впоследствии команды обменялись возможностями-близнецами. Довбик после подачи углового головой пробил в руки вратарю, а вот алкмаарец Мейес на стандарте промахнулся, пытаясь в верховой борьбе отправить мяч в дальний угол.

В конце концов, несмотря на попытки организовать что-то вроде финального штурма, "Днепр-1" сравнять счет так и не сумел. В параллельном матче квартета "Вадуц" и "Аполлон" не выявили сильнейшего (0:0).