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Днем до +4: в Украину идут потепление, мокрый снег и сильный ветер

Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине 14 января будет снежной и ветреной, но ожидается потепление. В частности, местами днем будет до +4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, завтра ожидается ветер со штормовыми порывами до 15-22, местами до 25-27 метров в секунду. На высокогорье Карпат может быть еще более сильный ветер. Также прогнозируется мокрый снег с переходом в дождь, но на востоке, юго-востоке и Крыму - преимущественно снег.

Днем в пятницу будет потепление от -2 до +4. Хотя в ближайшую ночь на востоке ожидается от -8 до -14, в центральной части от -3 до -8.

Напомним, на сегодня на западе Украины объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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Погода в Украине