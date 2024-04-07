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Днем до +23 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 07 квітня 2024 16:14
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Днем до +23 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 8 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри хмарність завтра, 8 квітня, в Україні опадів не очікується. А температура повітря днем підніметься до 23° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться у повідомленні.

При цьому, температура по всій території країни вночі буде 5-10° тепла, а вдень 18-23°.

Днем до +23 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Прогноз в Україні на 8 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

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