Днем до +23 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

При цьому, температура по всій території країни вночі буде 5-10° тепла, а вдень 18-23°.

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

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