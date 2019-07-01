ДМК рассчитывает на стабильную работу, несмотря на дело о банкротстве

Фото: ДМК (isd.com.ua)

Предприятие рассчитывает работать в обычном режиме без простоев производства

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) рассчитывает работать в обычном режиме, несмотря на открытие производства в деле о банкротстве ПАО "Днепровский меткомбинат". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предприятия.

"В отношении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" 31 мая 2019 года хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение об открытии производства по делу о банкротстве. Согласно закону Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" при открытии дела о банкротстве вводится процедура распоряжения имуществом. Сейчас предприятие имеет право направлять средства исключительно для расчетов, связанных с основной производственной деятельностью", - говорится в сообщении.

Как отметили в ДМК, в период рассмотрения дела о банкротстве предприятие имеет существенные ограничения в правах оказывать соцпомощь и финансировать соцсферу.

"В 2018-2019 годах ДМК выполнил свои обязательства перед городом, перечислив соответственно 60 миллионов гривен на децентрализацию отопительной системы и 40 миллионов гривен на приобретение автобусов для муниципального автопарка г. Камянское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Днепровский меткомбинат - субъект предпринимательской деятельности с особым статусом градообразующего предприятия, которое обеспечивает рабочие места для 9500 человек. Ежемесячно комбинат перечисляет налоги и сборы, пополняя городской бюджет почти на 40%.

"В этот непростой период, связанный с открытием производства в деле о банкротстве ПАО "Днепровский меткомбинат", предприятие рассчитывает работать в обычном режиме и пройти его без простоев производства", - отметили в пресс-службе.

Как известно, "Днепровский меткомбинат" - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката.