Дмитро Лиховій, ОСУВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, та пріоритет – життя бійців

В бліц-інтерв'ю РБК-Україна речник ОСУВ "Таврія", в зону відповідальності якого входить Авдіївка, Дмитро Лиховій 14 лютого розповів про бої та оборону міста. З огляду на те, що сутація там дуже динамічна, відповіді були актуалізовані станом на ранок 16 лютого.

– Наскільки зараз складна ситуація в Авдіївці?

– Ситуація в місті дуже динамічна. Повторю фразу командувача ОСУВ "Таврія" генерала Тарнавського: обстановка напружена, але контрольована. Я не коментую події на фронті в режимі реального часу. Це невдячна справа, і це не відповідало б безпеці операцій. Я цього й не роблю.

Загалом на Авдіївському напрямку Сили оборони ведуть оборонну операцію. При цьому ситуація може змінюватися в обидва боки (інтерв'ю відбувалося 14 лютого, – ред.).

У межах міста відбуваються запеклі бої. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Ми посилюємо рубіж блокування, створюємо нові вогневі позиції та спостережні пости. Продовжуємо готувати укріплення з урахуванням можливих сценаріїв.

Ввели в бій свіжі підрозділи, які прийшли з відновлення. Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом. Це план вищого командування для стабілізації ситуації на даному напрямку.

Очевидно, що російська армія на Авдіївському напрямку переважає наші сили і в особовому складі, і в артилерії, і в авіаційній компоненті.

Для прикладу, за добу 13 лютого ворог завдав по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" 73 авіаційні удари, зокрема з використанням КАБів. Це найбільше від початку цього року, і це вказує на те, як ворог розвиває свої наступальні дії. Керовані авіаційні бомби запускаються зі значної відстані від лінії бойового зіткнення, через що літаки противника не входять до зони дії нашої ППО. КАБи перетворюють і військові позиції, і цивільні об'єкти на купи каміння.

Кількість артилерійських обстрілів з боку агресора також зашкалює. За 12 лютого по всій зоні ОСУВ "Таврія" ворог наніс 1267 артударів. Це теж найбільше число від початку цього року. Переважна кількість цих обстрілів припадають саме на Авдіївський напрямок. У нас теж працює авіація та артилерія, ураження ворогу завдається. Відповідним підрозділам виділені додаткові обсяги боєприпасів.

За 12 лютого була зафіксована найбільша кількість російських втрат в операційній зоні ОСУВ "Таврія "– 645 осіб, за 13 лютого – 610. Тобто попри те, що противник знищується у такій кількості, він все одно лізе вперед.

Минулого року окупанти намагалися обійти Авдіївку з флангу, зайти до міста над Авдіївським коксохімічним заводом, але врешті-решт вони змушені були полізти між АКЗХ та Авдіївським кар'єром. Спершу вони зайшли в садівниче товариство – його видно на мапі як невеликі дачні хатинки. Відтак, уже кілька днів тривають бої в міській забудові з усіма особливостями застосування сил та засобів у такій оперативній обстановці. Також Росія наступає на місто з півдня.

Зафіксовано, що противник для наступу подекуди одночасно застосовує малі штурмові групи чисельністю до відділення відразу із кількох бригад чи полків. Це свідчення того, наскільки великі сили ворог одночасно кинув на одну Авдіївку. А всім зрозуміло, що для московитської армії стоїть політичне завдання – здобути хоча б якесь місто до президентських виборів у Росії, які відбудуться в березні.

Водночас коли на якійсь з вулиць чи провулків Авдіївки ситуація стає критичною і коли втрачається сенс обороняти цілу купу каміння, то пріоритет кожного командира – зберегти життя бійців, задіяти гнучкий підхід до ведення бойових дій і відійти на інші позиції, на другий рубіж оборони. Щоби збережені бійці потім мали змогу відновити втрачені позиції. Таким чином, відбувається маневр військами на загрозливих напрямках.

– DeepState 13 лютого повідомило, що росіянам вдалось перерізати єдину асфальтовану дорогу до міста – Індустріальний проспект. Якою є зараз ситуація з логістикою до Авдіївки?

– Можу прокоментувати лише те, що постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені. Задіяно запасний шлях постачання, підготовлений заздалегідь.

– Начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Іван Секач у вівторок, 13 лютого повідомив, що вперше від початку великої війни деякі підрозділи, що боронили місто, повноцінно вивели із боїв для відпочинку та ротації. Водночас у мережі з'явилась інформація, що до Авдіївки прибули підрозділи 3-ї штурмової бригади. Це відбулась заміна, так?

– Така інтерпретація некоректна. Це була природна заміна деяких підрозділів на тих чи інших позиціях, зміна смуг оборони різних військових частин. Послаблення в жодному випадку не відбулось. Ми лише посилюємо цей напрямок. І про ротації як такі зможемо говорити в інший час.

– Тобто фактично підійшли резерви і підкріплення, а не одних замінили іншими?

– Так. Підійшла інша військова частина, адже, як вже заявлялось, ми задіюємо свіжі сили, що прийшли з відновлення. І були дещо перерозподілені смуги оборони.

– За яких умов нашим підрозділам доведеться залишити місто? І чи є зараз загроза оточення наших підрозділів в Авдіївці?

– У Авдіївці зараз ведуться активні бої у міській забудові. Починаючи з листопада, у зведеннях Генерального штабу є формулювання про те, що “ворог не полишає спроб оточити Авдіївку”. Така ситуація складається вже кілька місяців.

Узагалі, це місто з 2014 року знаходилося на лінії зіткнення. У передмісті Авдіївки весь час велися бойові дії. Лінія фронту почала рухатись лише тоді, коли ворог сконцентрував неймовірну кількість особового складу на цьому невеликому відрізку і поліз зі штурмами для реалізації хворих політичних фантазій російського диктатора.

– Ви згадали і про це нам також говорили співрозмовники і у військових, і у політичних колах – що у росіян є мета захопити Авдіївку саме до президентських виборів Путіна в середині березня. Наскільки це реально?

– З того, що ми бачимо в нашій операційній зоні, росіяни, можливо, розраховують здобути не тільки Авдіївку. Зокрема, подекуди добова кількість штурмових дій на Мар'їнському та Новопавлівському напрямку переважає статистику штурмів на Авдіївському напрямку. Ідеться про невеличкі села Новомихайлівка і Побєда. Але і там, і в Авдіївці на заваді їм стоять Збройні сили України. І особовий склад, і командири докладають усіх зусиль для того, щоб ворог не захопив жодного метра української землі.

– Чи відомо вам, скільки цивільних зараз все ще залишається у Авдіївці?

– За інформацією місцевої військової адміністрації, минулого тижня в місті залишалося 935 цивільних, лише дорослі. Ситуація з евакуацією цивільних на той момент уже значно погіршилася, і вона протягом кількох днів не відбувалася. До Авдіївки не могли заїхати волонтери, поліцейські загони "Білі янголи" та представники влади. Проходило постачання лише до військових, які боронять місто.

За добу 13 лютого, за даними поліції, з Авдіївки вдалося вивезти п’ятьох цивільних – чотирьох чоловіків та одну жінку.

Водночас у тих умовах, які склалися, була дуже ускладнена верифікація наслідків російських ударів по житловій забудові, а інколи – вона зовсім неможлива. Тобто ми зараз достеменно не можемо визначити ту кількість людей, яка гине внаслідок ворожих обстрілів по Авдіївці. Наприклад, 8 лютого окупанти завдали авіаудару по сховищу в супермаркеті АТБ на проспекті Центральний, 3, у той час там переховувалися люди. Як наслідок, загинуло чимало людей. Проте до ранку 14 лютого місцева влада все ще не мала перевіреної інформації про кількість загиблих.

– Чи можете ви оцінити втрати росіян в особовому складі в районі Авдіївки від початку активізації їхнього наступу там у жовтні минулого року?

– Я не є розпорядником цієї інформації. Можу навести дані з початку цього року у зоні ОСУВ "Таврія". Ми з колегами у відділі зв'язків з громадськістю порахували, що загальна кількість російських втрат у зоні відповідальності нашого ОСУВ – від Степового до Нікополя – від початку року до 14 лютого становить близько 18 тисяч осіб. Така кількість окупантів, які були виведені зі строю за півтора місяця. Протягом останніх кількох тижнів більшість російських втрат припадає саме на Донецький напрямок, куди входить і Авдіївка.

– Чи змінюють росіяни тактику ведення бойових дій у Авдіївці від жовтня?

– Ворог сильний. Він кидає на Авдіївку величезні ресурси і постійно вводить значні резерви. На цьому напрямку станом на 14 лютого ведуть бойові дії військові частини та з'єднання зокрема 1-го армійського корпусу, 2-ї та 8-ї армій та 41-го армійського корпусу збройних сил РФ.

Противник застосовує різні набори тактик. Переважно це штурмові дії малими піхотними групами, інколи до них долучається для посилення бронетехніка, танки. Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх кримінальників і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон.

Але загалом це сильний, навчений ворог, це регулярна армія – переважно мотострілецькі полки, подекуди також десантники, спецпризначенці. Цю силу не слід недооцінювати.

І варто розуміти, що багато населених пунктів на захід від Авдіївки можуть стати другим Маріуполем, другим Бахмутом і другою Бучею, якщо українці не будуть поповнювати лави Збройних сил, не будуть підтримувати мобілізацію, донатити на ЗСУ.

Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію і російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси і резерви, виснажувати їхню армаду. Але вкотре наголошу, що за найскрутніших обставин на полі бою пріоритет – це життя бійців. Ми воюємо залізом і головою, а не залізом та "м'ясом".