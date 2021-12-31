Дмитрий Спитковский попал в список лучших управленцев Украины

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" составил свой рейтинг лучших управленцев , в который вошел Дмитрий Спитковский, генеральный директор группы компаний "Интергал-Буд".

Как отмечает издание, чтобы выбрать лучших, был сформирован long list из почти 200 СЕО крупнейших компаний Украины, которых отобрали в рейтинг по консолидированной выручке за прошлый год. Кандидатов оценивало жюри, которое обращало внимание на такие критерии, как: эмоциональный интеллект, антикризисный менеджмент, использование новаций, лидерский потенциал и управление изменениями.

По результатам экспертной оценки Дмитрий Спитковский попал в список лучших СЕО украинских компаний. Журналисты отметили, что генеральный директор группы компаний "Интергал-Буд" один из тех, кто сделал из львовской компании-застройщика деволепера национального масштаба. Начав с успешной реализации жилых объектов во Львове, "Интергал-Буд" уверенно вышла на рынок недвижимости столицы.

Сейчас объекты застройщика расположены в семи городах Украины: Киеве, Львове, Житомире, Черновцах, Мукачево, Ужгороде и Одессе.