Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США происходил на фоне кризиса в Афганистане, который сфокусировал на себе внимание всей американской прессы. Но, как уверяет глава МИД, это не помешало результативности украинско-американских переговоров. Однако на некоторые наши вопросы, в частности относительно более активного участия США в урегулировании ситуации на Донбассе, Кулеба ответил довольно обтекаемо – отметив, что этот вопрос как раз "прорабатывается".

– Накануне визита много говорилось о том, что Белый дом сейчас целиком и полностью занят ситуацией в Афганистане и украинская тематика априори отошла на второй план. Американские медиа также сфокусированы на Афганистане. Насколько это в конечном итоге повредило визиту украинской делегации?

– Как вы знаете, мы впервые за 30 лет в Украине недавно приняли Стратегию внешней политики. Мы четко движемся по определенным ею приоритетам, и один из них – развитие отношений со стратегическими партнерами. Поэтому визит должен был успешно состояться при любой политической погоде.

Когда мы выходили на завершающую стадию подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, действительно, кое-где приходилось слышать, что, мол, Белому дому сейчас не до Украины, и для американской стороны поездка главы украинского государства в Вашингтон не ко времени.

Мы все понимаем, что в эти недели значительное внимание администрации президента Джозефа Байдена было сосредоточено на выводе американского военного контингента из Афганистана, эвакуации наиболее уязвимых категорий афганцев.

Однако, ситуация в Афганистане не помешала Украине и США провести результативный президентский визит. Мы довольны достигнутыми договоренностями. Обе стороны получили то, что хотели. Визит стал классическим примером win-win сотрудничества.

– С другой стороны, ведущие американские СМИ, вроде Financial Times и New York Times, писали, что в связи с ситуацией в Афганистане Белый дом наоборот должен продемонстрировать свою максимально выразительную поддержку Украине – чтобы заверить своих союзников по всему миру, что афганская история не означает, что США может бросить их на произвол судьбы. Сработало ли это?

– Поддержка Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии остается незыблемой, а шаги в сторону углубления стратегического партнерства – последовательными.

Первый визит президента Зеленского по приглашению президента Байдена был максимально продуктивным для обеих стран. Глава Белого дома, руководство Государственного департамента США и Пентагона, несмотря на напряженный внутренний порядок дня, нашли время для предметного обсуждения ключевых вопросов стратегического партнерства Украины и США, поскольку наше государство в приоритете американской внешней политики.

Было очень показательно, что общение украинского и американского лидеров длилось более двух часов, вместо одного, предусмотренного программой. Их общение было откровенным, без дипломатических реверансов. И это в очередной раз подтверждает союзнический характер отношений Украины и США.

По итогам встречи президентов было одобрено совместное заявление – беспрецедентный по объему и содержанию документ для украинско-американского диалога.

Кулеба утверждает, что визит украинской делегации в США был успешным (фото: twitter.com / DmytroKuleba)

Совместное заявление зафиксировало позиции в отношении наших общих ценностей и стратегических приоритетов, конкретные инициативы для поддержки национальной безопасности Украины в сфере обороны, энергетики, климата, науки, технологий, инфраструктуры и здравоохранения.

О готовности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину свидетельствует также заключение во время визита почти двух десятков двусторонних документов, которые будут способствовать обеспечению безопасности, стабильного развития и экономического успеха нашего государства.

– В кратком вступительном слове перед встречей с Байденом президент Зеленский сказал, что хотел бы обсудить американское видение роли и сроков вступления Украины в НАТО. Удалось ли это сделать, есть ли какой-то прогресс в поддержке Штатами получения Украиной ПДЧ?

– Президенты действительно уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО. Американский лидер повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском комюннике июньского саммита НАТО. Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины. Однако о конкретных сроках речь не шла.

Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины. Наше государство достигло значительного прогресса в необходимых реформах.

Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках ЕОР (партнерство расширенных возможностей, – ред.) и дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО. До конца года американское правительство выделит дополнительные 463 млн долларов на реформы в Украине.

То есть у нас есть поддержка со стороны США конечной цели, но до нее придется пройти путь. И, безусловно, мы должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию.

– В общем, получила ли Украина по итогам визита те гарантии безопасности в противостоянии с Россией, о которых наши чиновники заявляли ранее?

– Лучшей гарантией безопасности Украины в противостоянии с Россией была, есть и будет наша собственная дипломатия, армия и народ. Со своей стороны мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы наши защитники были вооружены по последнему слову техники, их профессиональный уровень и социально-экономическое обеспечение соответствовало лучшим западным стандартам.

Будучи нашим основным союзником в сфере безопасности и обороны, США уже способствуют существенному усилению оборонительных позиций Украины. Львиная доля достигнутых во время визита договоренностей так или иначе касается безопасности.

Прежде всего речь идет о дополнительном пакете помощи объемом 60 млн долларов США, который позволит нам более эффективно защищаться от агрессии РФ, а также рамочном соглашении по стратегическим основам оборонного партнерства, которое определяет амбициозные цели сотрудничества на следующие пять лет.

Весомое значение для укрепления нашей обороноспособности будут иметь также документы о научно-исследовательских и опытно-конструкторских совместных работах по безопасности космических полетов, защите информации, пограничной безопасности.

В Украину должны поступить американские технологии и инвестиции благодаря сотрудничеству ГК "Укроборонпром" с компаниями L3HARRIS, Day&Zimmermann и Global Ordnance.

Украинская армия получит новую партию "Джавелинов" от США (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

– Как известно, в рамках нового пакета помощи безопасности Украина получит новую партию "Джавелинов". А можем ли мы рассчитывать на получение от США ЗРК "Patriot"?

– Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем "Джавелин".

Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования. По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину.

Безусловно, диалог по вопросам обороны и безопасности будет продолжаться также и в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства. Президенты договорились перезагрузить работу этой комиссии, открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием.

Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном при проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США.

– Стоит ли ожидать интенсификации участия США в мирном урегулировании на Донбассе, о чем также упоминал Зеленский?

– На встрече с президентом Байденом президент Зеленский четко сказал, что современная Украина разделяет с Соединенными Штатами общие ценности, отстаивая демократию на восточном фланге НАТО. Развязанная Россией война – это война мировоззрений, авторитаризма против демократии. Опасные режимы на нашей северной и восточной границе посягают на существование Украины как независимого государства, потому что наш успех представляет для них угрозу.

Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию безопасности на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.

– Вы рассчитываете, что передача Байдену перечня украинских пленных поможет уже в обозримой перспективе (в этом году) освободить хотя бы часть из них?

– Россия все наглее подрывает современную архитектуру глобальной безопасности, создает реальные угрозы демократическому развитию цивилизованного мира и обеспечению основополагающих прав человека. В Москве грубо игнорируют выполнение норм международного гуманитарного права и своих обязанностей как государства-оккупанта.

Между Украиной и США существует абсолютное понимание необходимости дальнейшей совместной работы, чтобы привлечь Россию к ответственности за продолжающиеся системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях нашего государства, добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях или в России.

Мы договорились консолидировать наши усилия, и будем всячески приветствовать помощь США в освобождении незаконно задержанных Россией украинцев.

– Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на прошлой неделе перечислил несколько возможных гарантий для Украины в контексте запуска "Северного потока - 2", в частности переноса точек передачи газа по европейским контрактам на границу Украины с РФ и прочее. Обсуждались ли какие-то из этих гарантий? Насколько США в целом настроены реализовывать свою газовую договоренность с Германией уже в ближайшее время?

– В Вашингтоне состоялся детальный обмен мнениями об угрозах "Северного потока - 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. "Северный поток - 2" был одной из ключевых тем переговоров. Все возможные на сегодня гарантии проговаривались, в том числе упоминаемые вами.

Мы ценим, что США разделяют наши подходы к рискам этого геополитического проекта и готовы приложить необходимые усилия для создания эффективных предохранителей от использования Россией газа как оружия.

Украина ожидает гарантий для защиты от последствий запуска "Северного потока - 2" (фото: nord-stream2.com by Paul Langrock)

В продолжение ранее проведенных в Киеве встреч на уровне президента Зеленского и немецкого канцлера Ангелы Меркель, а также руководителей министерств энергетики Украины-ФРГ-США, мы рассчитываем на скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Мы благодарны Министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм за готовность к совместной работе, в том числе и в сфере реформирования, декарбонизации энергетической отрасли Украины, внедрения водородных технологий.

Мы сознательно выбрали амбициозные цели в сфере противодействия климатическим изменениям и рассчитываем на дальнейшее углубленное взаимодействие для "зеленой" трансформации Украины.

– В совместном украинско-американском заявлении говорится, что "правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников". Можете объяснить, о чем именно идет речь: поставки сжиженного газа, что-то другое?

– Прежде всего, речь идет об укреплении энергетической независимости нашего государства с привлечением инвестиций и технологий наших американских партнеров.

Во время визита президент Зеленский представил амбициозный план, который открывает новые возможности для развития нового раздела стратегического партнерства наших государств, неотъемлемой частью которого отныне будут вопросы энергетической безопасности и климата.

Не следует забывать, что Украина определена приоритетным партнером ЕС в Европейской водородной стратегии. Наше государство имеет весь необходимый потенциал, природные ресурсы, инфраструктуру для налаживания сотрудничества с США по технологическому развитию производства и транспортировки водорода.

– Украина подписала несколько соглашений-меморандумов, в частности относительно строительства блоков АЭС вместе с американской Westinghouse. Когда эти меморандумы превратятся в реальные контракты, и Украина сможет получить до 30 млрд инвестиций, анонсированных президентом Зеленским?

– Украина и США договорились расширить взаимодействие в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

Кроме подписания "Энергоатомом" упоминаемых вами документов, президент Зеленский также обсудил с президентом группы Всемирного банка финансирование этих критически важных для нашего государства масштабных проектов.

Дальнейшей же активизации двустороннего сотрудничества и практической реализации совместных инициатив и проектов, в частности конкретизации хронограммы и условий взаимодействия с Westinghouse, будет способствовать начало стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, о чем мы также договорились во время визита.

– Несколько месяцев назад госсекретарь Энтони Блинкен перечислил несколько конкретных шагов, которые должна совершить Украина в отношении реформ: принятие различных законопроектов и тому подобное. Байден на встрече озвучивал подобную повестку дня реформ, с конкретными пунктами (законопроекты, конкурсы и пр)?

– Американская сторона положительно отметила усилия Украины по прогрессу реформ, в частности в сфере правосудия и земельной реформы. Президент Байден в ходе встречи показал всестороннюю готовность содействовать плану президента Зеленского по трансформации Украины в современную, устойчивую и конкурентоспособную демократию западного образца – достойного члена трансатлантического сообщества.

В целом лидеры договорились, что экспортно-импортный банк США откроет кредитную линию размером 3 млрд долларов США для финансирования реализации проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и тому подобное. Эта сумма станет еще больше, если реализованные проекты будут успешными и прозрачными.

США также выделят 45 млн долларов для реализации гуманитарных проектов на украинских территориях, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта. Вообще у меня есть стойкое ощущение, что визит президента Зеленского в США открыл Украине двери в американские финансовые институты.

– Поднимался ли вопрос о назначении нового посла США в Украине?

– Не поднимался.

– Когда может состояться визит Байдена в Украину в следующем году, позже – есть какие-то примерные сроки?

– Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента в Украину. Убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США.