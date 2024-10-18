Дмитрівська поминальна субота: що потрібно нести з собою до церкви у цей день

Дмитрівська поминальна субота є батьківською і має важливе значення для вірян. У 2024 році вона припадає на 19 жовтня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Православну церкву України (ПЦУ).

Традиції Дмитрівської поминальної суботи

Димитрівська поминальна субота, що відзначається напередодні дня святого Димитрія Солунського, пов'язана з давньою православною традицією поминання померлих.

За словами дослідників, її коріння сягають часів слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія, які поєднали християнські обряди з давніми слов’янськими звичаями. Святі брати пов’язали християнізацію слов'янського поминального дня із вшануванням святого Димитрія, одного з найбільш шанованих святих у їхньому рідному місті Солуні (сучасні Салоніки, Греція).

"Ця поминальна субота є батьківською. Ми молимося не лише за власних спочилих батьків, але й за всіх померлих рідних та близьких, хто відійшов із цього земного життя до прабатьків. Димитрівською ця субота іменується тому, що відзначається напередодні дня вшанування пам՚яті великомученика Димитрія Солунського (26 жовтня)", – йдеться у повідомленні.

Як відзначають Дмитрівську поминальну суботу у 2024 році

У сучасній церковній традиції Димитрівської суботи ввечері п’ятниці у храмах звершуються заупокійні богослужіння, зокрема Парастас, а в суботу відправляється Божественна літургія та Панахида. Віряни приносять записки з іменами спочилих, які зачитуються під час служб, та пожертви для нужденних, проявляючи милосердя.

Цей день, згідно з рішенням Священного Синоду ПЦУ, також пов’язаний із вшануванням жертв голодоморів, репресій ХХ століття, загиблих мирних протестувальників в час Революції гідності та загиблих воїнів і мирних мешканців – жертв російської військової агресії.