Дмитрівська поминальна субота: що потрібно нести з собою до церкви у цей день
Дмитрівська поминальна субота є батьківською і має важливе значення для вірян. У 2024 році вона припадає на 19 жовтня.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Православну церкву України (ПЦУ).
Традиції Дмитрівської поминальної суботи
Димитрівська поминальна субота, що відзначається напередодні дня святого Димитрія Солунського, пов'язана з давньою православною традицією поминання померлих.
За словами дослідників, її коріння сягають часів слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія, які поєднали християнські обряди з давніми слов’янськими звичаями. Святі брати пов’язали християнізацію слов'янського поминального дня із вшануванням святого Димитрія, одного з найбільш шанованих святих у їхньому рідному місті Солуні (сучасні Салоніки, Греція).
"Ця поминальна субота є батьківською. Ми молимося не лише за власних спочилих батьків, але й за всіх померлих рідних та близьких, хто відійшов із цього земного життя до прабатьків. Димитрівською ця субота іменується тому, що відзначається напередодні дня вшанування пам՚яті великомученика Димитрія Солунського (26 жовтня)", – йдеться у повідомленні.
Як відзначають Дмитрівську поминальну суботу у 2024 році
У сучасній церковній традиції Димитрівської суботи ввечері п’ятниці у храмах звершуються заупокійні богослужіння, зокрема Парастас, а в суботу відправляється Божественна літургія та Панахида. Віряни приносять записки з іменами спочилих, які зачитуються під час служб, та пожертви для нужденних, проявляючи милосердя.
Цей день, згідно з рішенням Священного Синоду ПЦУ, також пов’язаний із вшануванням жертв голодоморів, репресій ХХ століття, загиблих мирних протестувальників в час Революції гідності та загиблих воїнів і мирних мешканців – жертв російської військової агресії.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Україні відбудуться дві батьківські суботи – особливі поминальні дні, коли православні традиційно вшановують пам'ять померлих родичів та відвідують кладовища.
При цьому важливо пам’ятати про кілька важливих правил, яких слід дотримуватися на кладовищі. Потрібно проявляти повагу та дотримуватися спокою біля могил, щоб зберегти порядок і належну атмосферу.
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