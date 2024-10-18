Дмитровская поминальная суббота: что нужно нести с собой в церковь в этот день

Дмитровская поминальная суббота является родительской и имеет важное значение для верующих. В 2024 году она выпадает на 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Православную церковь Украины (ПЦУ).

Традиции Дмитровской поминальной субботы

Димитровская поминальная суббота, отмечаемая в канун дня святого Димитрия Солунского, связана с древней православной традицией поминовения умерших.

По словам исследователей, ее корни уходят от времен славянских просветителей Кирилла и Мефодия, объединивших христианские обряды с древними славянскими обычаями. Святые братья связали христианизацию славянского поминального дня с чествованием святого Димитрия, одного из самых почитаемых святых в их родном городе Солуни (современные Салоники, Греция).

"Эта поминальная суббота является родительской. Мы молимся не только о собственных усопших родителях, но и о всех умерших родных и близких, кто отошел из этой земной жизни к прародителям. Димитровской эта суббота именуется потому, что отмечается накануне дня чествования памяти великомученика Димитрия Солунского (26 октября)", – говорится в сообщении.

Как отмечают Дмитровскую поминальную субботу в 2024 году

В современной церковной традиции Димитровской субботы вечером пятницы в храмах совершаются заупокойные богослужения, в частности Парастас, а в субботу совершается Божественная литургия и Панихида. Верующие приносят записки с именами усопших, которые зачитываются во время служб, и пожертвования для нуждающихся, проявляя милосердие.

Этот день, согласно решению Священного Синода ПЦУ, также связан с чествованием жертв голодоморов, репрессий ХХ века, погибших мирных протестующих во время Революции достоинства и погибших воинов и мирных жителей – жертв российской военной агрессии.