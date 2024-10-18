Дмитровская поминальная суббота: что нужно нести с собой в церковь в этот день
Дмитровская поминальная суббота является родительской и имеет важное значение для верующих. В 2024 году она выпадает на 19 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Православную церковь Украины (ПЦУ).
Традиции Дмитровской поминальной субботы
Димитровская поминальная суббота, отмечаемая в канун дня святого Димитрия Солунского, связана с древней православной традицией поминовения умерших.
По словам исследователей, ее корни уходят от времен славянских просветителей Кирилла и Мефодия, объединивших христианские обряды с древними славянскими обычаями. Святые братья связали христианизацию славянского поминального дня с чествованием святого Димитрия, одного из самых почитаемых святых в их родном городе Солуни (современные Салоники, Греция).
"Эта поминальная суббота является родительской. Мы молимся не только о собственных усопших родителях, но и о всех умерших родных и близких, кто отошел из этой земной жизни к прародителям. Димитровской эта суббота именуется потому, что отмечается накануне дня чествования памяти великомученика Димитрия Солунского (26 октября)", – говорится в сообщении.
Как отмечают Дмитровскую поминальную субботу в 2024 году
В современной церковной традиции Димитровской субботы вечером пятницы в храмах совершаются заупокойные богослужения, в частности Парастас, а в субботу совершается Божественная литургия и Панихида. Верующие приносят записки с именами усопших, которые зачитываются во время служб, и пожертвования для нуждающихся, проявляя милосердие.
Этот день, согласно решению Священного Синода ПЦУ, также связан с чествованием жертв голодоморов, репрессий ХХ века, погибших мирных протестующих во время Революции достоинства и погибших воинов и мирных жителей – жертв российской военной агрессии.
Напомним, в октябре 2024 года в Украине состоятся две родительские субботы – особые поминальные дни, когда православные традиционно чтят память умерших родственников и посещают кладбища.
При этом важно помнить о нескольких важных правилах, которые следует соблюдать на кладбище. Нужно проявлять уважение и соблюдать покой у могил, чтобы сохранить порядок и надлежащую атмосферу.
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