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Длинные выходные и рабочая суббота: сколько будем отдыхать в марте

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 06:45
Длинные выходные и рабочая суббота: сколько будем отдыхать в марте Фото: сколько украинцы будут отдыхать в марте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В марте 2022 года у украинцев будет 9 выходных дней. В частности, нас ждут длинные выходные из-за Международного дня женщин.

РБК-Украина рассказывает, когда украинцы будут отдыхать в марте 2022.

Выходные дни в Украине в марте: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Как известно, Международный женский день отмечают 8 марта, но поскольку в этом году это вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим. Выходной в понедельник придется отработать в субботу, 12 марта.

Какие религиозные праздники отмечают в марте:

  • 1-6 марта - Масленица;
  • 6 марта - Прощеное воскресенье;
  • 9 марта - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
  • 19 марта - Вселенская родительская суббота;
  • 22 марта - 40 мучеников Севастийских.

Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).

РБК-Украина также рассказывало, сколько выходных дней в феврале 2022 года.

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