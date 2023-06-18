Діючі граничні ціни на енергоринку заважають підготовці до зими, - експерт

Зокрема він підкреслив, що на ринку електроенергії взагалі не має бути ніяких цінових обмежень (прайс-кепи, - ред.), крім суто технічних.

"Вже немає іншого виходу. Бо якщо залишиться ціни на тому рівні, як зараз - ми не підготуємось до зими і не пройдемо її. І не буде ніякої електроенергії взимку, ні дешевої, ні дорогої. Це просто рішення спрямоване на виживання країни", - сказав він.

Також Рогозін додав, що скасування цінових обмежень - це наше зобов'язання як країни, відповідно до договору з Енергетичним Співтовариством.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.