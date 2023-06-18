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Діючі граничні ціни на енергоринку заважають підготовці до зими, - експерт

Фото: діючі граничні ціни на енергоринку заважають підготовці до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо ціни на електроенергію залишаться на тому рівні, як зараз - Україна не зможе підготуватись до наступної зими та пройти її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Першої енергетичної ради" Олександра Рогозіна в ході публічних слухань, які проводила НКРЕКП.

Зокрема він підкреслив, що на ринку електроенергії взагалі не має бути ніяких цінових обмежень (прайс-кепи, - ред.), крім суто технічних.

"Вже немає іншого виходу. Бо якщо залишиться ціни на тому рівні, як зараз - ми не підготуємось до зими і не пройдемо її. І не буде ніякої електроенергії взимку, ні дешевої, ні дорогої. Це просто рішення спрямоване на виживання країни", - сказав він.

Також Рогозін додав, що скасування цінових обмежень - це наше зобов'язання як країни, відповідно до договору з Енергетичним Співтовариством.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

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