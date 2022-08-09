UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Дію" добавят возможность подать заявление о разрушенном жилье с 2014 года

Фото: в "Дію" добавят возможность подать заявление о разрушенном жилье с 2014 года (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине предоставят возможность подавать онлайн заявки, о разрушенном жилье людям, которые потеряли его с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве заявили, что сегодня правительство поддержало их предложения, по расширению и упрощению порядка представления информации о разрушенном жилье в результате военных действий.

"К процессу приобщили приложение "Дія". Если раньше за "Дію" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженное за период полномасштабного вторжения РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные о имущество, поврежденное врагом с 19 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, призвала владельцев разрушенного жилья в результате боевых действий, подавать заявки через "Дію". Власть для этого разрабатывала специальную и упрощенную возможность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДия