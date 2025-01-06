У "Дії" з’явилися нові військові облігації: як їх купити і скільки можна заробити

Раніше РБК-Україна писало, що облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) стали популярним інструментом підтримки економіки та армії України під час війни. Уряд випустив спеціальні військові облігації, кошти від яких спрямовуються на підтримку Сил оборони та економіки.

Ці облігації купують як українці, так і іноземці. Міністерство фінансів повідомляє, що ОВДП придбали інвестори з 25 країн, зокрема Японії, Німеччини та США. За 1000 днів війни інвестиції українців у ці папери зросли майже втричі. Серед переваг військових облігацій – 100% гарантія повернення коштів державою, відсутність оподаткування та вища дохідність порівняно з депозитами та іншими активами.

Також РБК-Україна порівнювало дохідність ОВДП з депозитами та купівлею валюти.

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