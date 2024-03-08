У "Дії" з'явилися документи про освіту
У застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування додавання документів про освіту. Результати поки що успішні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Facebook.
"У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", - написав він та оприлюднив результат.
Відзначимо, математичний конкурс "Кенгуру" проводиться для учнів 2 - 11 класів. Участь у конкурсі безкоштовна. Але для отримання сертифікату потрібно зробити благодійний внесок.
Нагадаємо, в лютому у "Дії" почалося бета-тестування доступу до дипломів та шкільних атестатів.
Що таке "Дія"
"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.
Функції "Дії":
- Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.
- Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.
- Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.
- Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.
- Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.
Станом на лютий 2024 року:
- Кількість користувачів: понад 20 мільйонів.
- Кількість доступних послуг: 72 на порталі та 9 в мобільному додатку.
- Кількість цифрових документів: 15.
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