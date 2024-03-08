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У "Дії" з'явилися документи про освіту

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 14:42
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У "Дії" з'явилися документи про освіту Фото: Дія почала додавати документи про освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування додавання документів про освіту. Результати поки що успішні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Facebook.

"У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", - написав він та оприлюднив результат.

У &quot;Дії&quot; з'явилися документи про освіту

Відзначимо, математичний конкурс "Кенгуру" проводиться для учнів 2 - 11 класів. Участь у конкурсі безкоштовна. Але для отримання сертифікату потрібно зробити благодійний внесок.

Нагадаємо, в лютому у "Дії" почалося бета-тестування доступу до дипломів та шкільних атестатів.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

  • Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.
  • Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.
  • Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.
  • Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.
  • Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на лютий 2024 року:

  • Кількість користувачів: понад 20 мільйонів.
  • Кількість доступних послуг: 72 на порталі та 9 в мобільному додатку.
  • Кількість цифрових документів: 15.
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