У "Дії" з'явилися документи про освіту

У застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування додавання документів про освіту. Результати поки що успішні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Facebook.

"У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", - написав він та оприлюднив результат.

Відзначимо, математичний конкурс "Кенгуру" проводиться для учнів 2 - 11 класів. Участь у конкурсі безкоштовна. Але для отримання сертифікату потрібно зробити благодійний внесок.

Нагадаємо, в лютому у "Дії" почалося бета-тестування доступу до дипломів та шкільних атестатів.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.

Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.

Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.

Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.

Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на лютий 2024 року: