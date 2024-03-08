В "Дії" появились документы об образовании
В приложении "Дія" началось бета-тестирование добавления документов об образовании. Результаты пока успешны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова Facebook.
"В Дії стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру", - написал он и обнародовал результат.
Отметим, математический конкурс "Кенгуру" проводится для учащихся 2 – 11 классов. Участие в конкурсе бесплатное. Но для получения сертификата нужно внести благотворительный взнос.
Напомним, в феврале в "Дії" началось бета-тестирование доступа к дипломам и школьным аттестатам.
Что такое "Дія"
"Действие" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.
Функции "Дії":
- Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
- Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
- Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
- Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
- Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.
По состоянию на февраль 2024 года:
- Число пользователей: более 20 миллионов.
- Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.
- Число цифровых документов: 15.
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