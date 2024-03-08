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В "Дії" появились документы об образовании

Украина, Пятница 08 марта 2024 14:42
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В "Дії" появились документы об образовании Фото: Дія начала добавлять документы об образовании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В приложении "Дія" началось бета-тестирование добавления документов об образовании. Результаты пока успешны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова Facebook.

"В Дії стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру", - написал он и обнародовал результат.

В &quot;Дії&quot; появились документы об образовании

Отметим, математический конкурс "Кенгуру" проводится для учащихся 2 – 11 классов. Участие в конкурсе бесплатное. Но для получения сертификата нужно внести благотворительный взнос.

Напомним, в феврале в "Дії" началось бета-тестирование доступа к дипломам и школьным аттестатам.

Что такое "Дія"

"Действие" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

Функции "Дії":

  • Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
  • Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
  • Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
  • Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
  • Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.

По состоянию на февраль 2024 года:

  • Число пользователей: более 20 миллионов.
  • Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.
  • Число цифровых документов: 15.
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Дия Образование в Украине
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