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У Дії тимчасово не працює послуга "єВідновлення". Що сталось

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 17:20
У Дії тимчасово не працює послуга "єВідновлення". Що сталось Фото: у Дії тимчасово не працює послуга "єВідновлення". Що сталось (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Дія" тимчасово перестала працювати програма держдопомоги "єВідновлення". Це пов'язано з тим, що програму "перевозять" на новий датацентр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Як зауважили розробники "Дії", на новому обладнанні реєстр працюватиме швидше та краще. Це зробить послугу більш якісною.

Попередньо, послуга "єВідновлення" й повідомлення про пошкоджене майно на порталі та в застосунку буде тимчасово недоступна до 19 червня.

Програма "єВідновлення"

Українська влада запустила програму, у рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у "Дії".

Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.

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Дия
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