Дії силовиків в Україні негативно відображаються на притоку іноземних інвестицій, - аналітика

Несприятливий клімат з точки зору гарантій збереження бізнесу через дії силовиків в Україні негативно відображається на притоку іноземних інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю " Бізнес Цензора ".

За даними журналістів, хоча офіційна статистика у 2021 році перед повномасштабною війною звітувала про великі об’єми інвестицій - це не більше, ніж реінвестиції українського бізнесу (часто олігархів) з офшорних юрисдикцій.

"Надходження іноземних інвестицій залишаються низькими та не відіграють суттєвої ролі ані у стимулюванні економічної активності, ані у пропозиції іноземної валюти на ринку… без урахування реінвестованих доходів, отриманих нерезидентами в Україні, у розмірі 5,2 млрд доларів США, інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише 744 млн доларів США. Відповідні прямі інвестиції в акціонерний капітал (без урахування реінвестованих доходів) лише незначно перевищили обсяги виплат прямим іноземним інвесторам через боргові інструменти (0,5 млрд доларів США за 9 місяців 2021 року) та, не враховуючи кризового 2020 року (+474 млн доларів США за 9 місяців), були найнижчими з 2014 року", - вважає голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

В статті також зазначається, що навіть під час війни правоохоронні органи та судова система продовжують діяти у власних корупційних інтересах і все частіше відкривають кримінальні провадження проти компаній з іноземними інвестиціями.

Так, у березні 2022 року було "паралізовано перевірками ДПС та БЕБ із безпідставними звинуваченнями" роботу складів компанії "Філіп морріс Україна".

Оскаржує в апеляційному суді арешт корпоративних прав свого підприємства, якому належить велика мережа АЗС на території України, і австрійська AMIC Energy.

У липні Міжнародний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", який діє в інтересах американських та європейських інвесторів, звернувся з відкритими листами до держорганів України, посольств США, Італії та ряду бізнес-асоціацій також "через свавільні дії співробітників Служби безпеки України, які мають ознаки замовного характеру".

25 серпня цього року силовики провели обшук у резидента "Дія Сіті" - IT-компанії Simcord, яка через війну переїхала в Мукачево на Закарпаття.

Експерти відмічають, що "маски-шоу" щодо бізнесу почастішали через те, що правоохоронці отримали більш широкі повноваження через військові дії. У низці випадків вони можуть використовувати фактор війни у своїх корупційних цілях.

Нагадаємо, раніше економіки Юлія Свириденко на зустрічі міністрів економіки країн G7 зазначила, що ключовим питанням для інвесторів залишається безпека інвестицій в Україну.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що післявоєнна Україна має стати надзвичайно привабливою для інвестицій. Для цього кожен інвестор має бути впевненим, що його законні права та інтереси будуть захищені.