Дії Міненерго та НКРЕКП призводять до втрати валютної виручки з експорту електроенергії, - нардеп

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг та Міністерство енергетики мали привести процес проведення аукціонів на розподіл перетину до відповідності зі стандартами ЄС, щоб Україна могла вигідно експортувати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП Інну Совсун в Facebook .

"НКРЕКП та Міненерго настільки проактивно та ефективно підійшли до питання експорту електрики з України, що словаки вже й не хочуть мати з нами справ", - заявила вона.

Совсун пояснила, що наразі Словаччина зупиняє закупівлі української електроенергії, бо в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведений до відповідності зі стандартами ЄС.

"Процедурно оператори країн, які купують чи продають електрику, мають проводити спільні аукціони. Дохід від яких розподіляється між країнами-учасницями. Але щоб підтримати Україну, наші сусіди рік відмовлялися від таких доходів на користь "Укренерго". Але довше вони робити цього не можуть, з нами просто перестануть співпрацювати, як Словаччина", - сказала вона.

Вона також наголосила, що Україні дуже вигідно експортувати електроенергію до Європи, бо гуртові ціни на ринку України коливаються в межах 80 €/МВт-год, у Словаччині, Угорщині та Румунії - близько 110 €/МВт-год, у Польщі - понад 140 €/МВт-год.

"Це приріст нашого ВВП та приплив валютної виручки. А отже, податки до державного бюджету. У 2021 році Україна експортувала електрики на $700 млн, хоча й експорт складав лише 2% всієї виробленої електрики", - підкреслила Совсун.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини 17 квітня в обсязі 200 МВт щогодини.

21 квітня Словаччина перестала купувати електроенергію в Україні. Експорт електрики тривав 4 дні.