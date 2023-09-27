Діяли під виглядом волонтерів. У Харкові шахраї обкрадали літніх людей

У Харкові та інших містах діяло злочинне угруповання, яке під виглядом волонтерів обкрадало та грабувало літніх людей. Зловмисників затримано, і вони постануть перед судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Як було встановлено слідством, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали та грабували людей похилого віку, видаючи себе за волонтерів.

Яка схема

Зазначається, що у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще дві жінки та чоловік. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей з липня 2022 року по червень 2023 року.

За даними слідства, жертвами обвинувачених були люди похилого віку.

"Зловмисники приходили до людей похилого віку додому і представлялися волонтерами, які роздають гуманітарну допомогу", - розповіли в прокуратурі.

Наразі стосовно чотирьох фігурантів облпрокуратурою було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами крадіжок та пограбувань, скоєних організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

Шахраї, які промишляли у Харкові, тепер постануть перед судом (фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv/10930)