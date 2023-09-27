Діяли під виглядом волонтерів. У Харкові шахраї обкрадали літніх людей
У Харкові та інших містах діяло злочинне угруповання, яке під виглядом волонтерів обкрадало та грабувало літніх людей. Зловмисників затримано, і вони постануть перед судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Як було встановлено слідством, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали та грабували людей похилого віку, видаючи себе за волонтерів.
Яка схема
Зазначається, що у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще дві жінки та чоловік. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей з липня 2022 року по червень 2023 року.
За даними слідства, жертвами обвинувачених були люди похилого віку.
"Зловмисники приходили до людей похилого віку додому і представлялися волонтерами, які роздають гуманітарну допомогу", - розповіли в прокуратурі.
Наразі стосовно чотирьох фігурантів облпрокуратурою було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами крадіжок та пограбувань, скоєних організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).
Шахраї, які промишляли у Харкові, тепер постануть перед судом (фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv/10930)
Раніше у міській раді Чугуєва Харківської області попереджали, що в регіоні шахраї ходять по квартирах та будинках мешканців та видають себе за держслужбовців - зловмисники пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".
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