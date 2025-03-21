Під Києвом банда торгувала людьми під виглядом реабілітаційного центру

Так, зловмисники, які виявились утримувачами реабілітаційного центру, забрали у потерпілих мобільні телефони та документи, тримали їх в антисанітарних умовах та не дозволяли виходити навіть за межі подвір’я.

Загалом правоохоронці затримали трьох людей, які організували на території Київської області торгівлю людьми.

"Організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок. Він долучив до співпраці своїх товаришів - чоловіка та жінку", - розповіли правоохоронці.

Ті підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, що перебувають у скрутному становищі, та пропонували їм лікування у "реабілітаційному центрі", обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алко- та наркозалежності.

"Насправді замість обіцяного лікування спільники зачиняли громадян у орендованому будинку, забирали телефони і документи та тримали в антисанітарних умовах", - продовжили у поліції.

Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок - обслуговувати будинок та готувати їжу з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

Відомо, що жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. гривень на місяць.

"Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили "чорнові" записи, зброю та 5 автомобілів", - зазначили в Нацполіції.

Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.