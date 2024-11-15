Діяли через маму: як юна зірка "Манчестер Юнайтед" став громадянином України

Півзахисник МЮ Захар Бауманн зізнався, що перший контакт з Українською асоціацією футболу встановила його мама.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український футбол .

Футболіст вже встиг дебютувати у складі "синьо-жовтих". Він вийшов на заміну в грі кваліфікаційного раунда Євро-2025 U-19 проти Казахстану.

"Понад рік тому мама отримала дзвінок з УАФ. Їй розповіли, що стежать за моїми успіхами й пропонують мені виступати за юнацьку збірну України, – розповів гравець з чого все почалося. – Звичайно, я був дуже радий і всі в родині також. Ми з вдячністю прийняли цю пропозицію й постійно тримали контакт".

Як стверджує юний футболіст, рішення грати за Україну було цілком обдуманим і свідомим. Адже, незважаючи на те, що він народився та виріс у Великій Британії, Україна для нього завжди означала багато.

"У нас в родині говорять українською мовою. Мама нас із братом навчала української. Нам було дуже приємно, коли Україна досягала успіхів у футболі, в пісенних конкурсах, в культурі", – говорить новачок "синьо-жовтої" команди.

Хто такий Захар Бауманн

17-річний футболіст – син емігрантів із Коломиї. Він народився в англійському Болтоні.

З дитинства займається футболом, перебуваючи в системі "Манчестер Юнайтед". Українець діє в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою "дияволів" Полом Скоулзом.

Перед новим сезоном юний півзахисник уклав з "Юнайтед" повноцінний контракт. Він приєднався до команди U-18, а також потрапив до заявки колективу U-19 на Юнацьку лігу УЄФА. У поточному сезоні провів за юнацькі склади манкуніанців 9 матчів, оформивши один гол та один асист.