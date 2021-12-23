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"Дія" запускає дві нові функції: як записатися на бета-тест

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Четвер 23 грудня 2021 18:47
"Дія" запускає дві нові функції: як записатися на бета-тест Фото: "Дія" запускає дві нові функції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У додатку "Дія" запускається дві нові функції. Зокрема, PhotoID і опитування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія".

Так, "Дія" запускає бета-тест PhotoID "без гімнастики для шиї" і опитування, які стануть інструментом е-демократії.

Як приєднатися до бета-тесту

Для того, щоб взяти участь в бета-тестуванні нових функцій необхідно перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua і зареєструватися.

"Коли бета стане доступною для вас, ми відправимо лист з докладними інструкціями на email", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох відразу.

"Однак, зверніть увагу, що для тестування PhotoID у вас повинен бути біометричний документ в "Дія" - ID-карта або закордонний паспорт", - йдеться в повідомленні.

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