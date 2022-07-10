"Дія" расширит функционал. Можно будет оформить разрешение на выезд ребенка

В ближайшее время в приложении "Дія" появится возможность оформить разрешение на выезд ребенка из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.
Сообщается, что на этой неделе был принят соответствующий законопроект, который позволит онлайн оформить разрешение на выезд ребенка в возрасте до 16 лет за границу.
На сегодня для выезда ребенка с одним из родителей, необходимо получить нотариально заверенное письменное согласие второго.
Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" запустят нотариальные услуги, и первой из них будет возможность проверить подлинность нотариального документа.
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