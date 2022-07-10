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"Дія" расширит функционал. Можно будет оформить разрешение на выезд ребенка

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Киев, Воскресенье 10 июля 2022 17:57
"Дія" расширит функционал. Можно будет оформить разрешение на выезд ребенка Фото: в приложении "Дія" появится возможность получить разрешение на выезд ребенка (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В ближайшее время в приложении "Дія" появится возможность оформить разрешение на выезд ребенка из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.

Сообщается, что на этой неделе был принят соответствующий законопроект, который позволит онлайн оформить разрешение на выезд ребенка в возрасте до 16 лет за границу.

На сегодня для выезда ребенка с одним из родителей, необходимо получить нотариально заверенное письменное согласие второго.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" запустят нотариальные услуги, и первой из них будет возможность проверить подлинность нотариального документа.

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