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"Дія" розширить функціонал. Можна буде оформити дозвіл на виїзд дитини

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Київ, Неділя 10 липня 2022 17:57
"Дія" розширить функціонал. Можна буде оформити дозвіл на виїзд дитини Фото: у додатку "Дія" з'явиться можливість отримати дозвіл на виїзд дитини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Найближчим часом в додатку "Дія" з'явиться можливість оформити дозвіл на виїзд дитини з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що на цьому тижні був прийнятий відповідний законопроект, який дозволить онлайн оформити дозвіл на виїзд дитини віком до 16 років за кордон.

На сьогодні для виїзду дитини з одним з батьків, необхідно отримати нотаріально завірену письмову згоду другого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в додатку "Дія" запустять нотаріальні послуги, і першою з них буде можливість перевірити справжність нотаріального документа.

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