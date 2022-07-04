В "Дія" появятся новые важные документы: кого это касается

"Дія" начала бета-тестирование пенсионного удостоверения для украинцев и е-вида на постоянное и временное жительство для иностранцев. Зарегистрироваться можно на сайте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Продолжаем работать над новыми цифровыми документами в приложении. На очереди пенсионное удостоверение и е-вид на постоянное и временное проживание", - написал он.
По его словам, украинцы смогут воспользоваться пенсионным просто в смартфоне, а иностранцам, которые находятся в Украине, не нужно будет носить физическую карту.
Федоров призвал регистрироваться на сайте Дія самим или помочь родителям, друзьям или знакомым приобщиться к бета-тесту новинок в Дія.
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