"Дія.Підпис" стане доступний ще одній категорії осіб

"Дія.Підпис" - це найзахищеніший електронний підпис, який можна активувати за лічені секунди в застосунку "Дія".

Тож можна забути про ручки, папери та ксерокси та підписувати всі необхідні документи онлайн. А ще "Дія.Підпис" можна використовувати для авторизації на платформах та в застосунках", - повідомили на порталі.

Міністерство цифрової трансформації України зауважило, що завдяки постанові, такий сервіс у майбутньому буде доступний не лише фізичним, а і юридичним особам.

"Вони зможуть генерувати "Дія.Підпис" у застосунку "Дія" незалежно від дії воєнного стану в України. Це значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які бувають електронні підписи та як їх створити.

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