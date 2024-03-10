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У DiXi Group пояснили, як заборона на експорт газу впливає на газовидобуток

Фото: у DiXi Group пояснили, як заборона на експорт газу впливає на газовидобуток (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Регулюючи видобувний сектор потрібно визначитись що потрібно більше: грошові надходження чи збільшення власного газовидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента аналітичного центру DiXi Group Олену Павленко.

"Будь-який уряд, регулюючи видобувний сектор, має прийняти політичне рішення, що країні потрібніше: більше грошей у бюджет у вигляді податків чи зростання обсягів видобутого газу (тоді кошти замість податків підуть на розвідку і розробку нових родовищ)", - сказала вона.

Павленко додала, що зараз ще звучать ініціативи щодо підвищення ренти на видобуток газу і нафти. 

Вона підкреслює, що у такому випадку в кількарічній перспективі в Україні навряд чи спостерігатиметься зростання обсягів видобутку газу.

"Водночас уряд дуже хоче повністю перейти на споживання власного газу, що якраз і передбачає як мінімум збереження обсягів видобутку, як максимум – їх подальше зростання. Поки що така позиція непослідовна, доведеться обирати", - підсумувала Павленко.

Нагадаємо, раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

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