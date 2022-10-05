Дивні промені в РФ прийняли за лазер "Пересвет". Чи це так і що відомо про цю зброю

Гру світла прийняли за лазерну зброю

Вчора ввечері в соціальних мережах з'явилися фото з Білгорода, на яких зображені стовпи жовтого кольору, що піднімаються в небо. Через те, що це місто знаходиться біля українського кордону, з'явилися різні припущення про те, що це пов'язано з війною, оскільки останніми місяцями над Бєлгородом постійно спостерігаються спалахи через роботу засобів протиповітряної оборони та ракетних запусків по Україні.

Найпоширеніша версія - нібито застосування якоїсь новітньої зброї. Російський так званий воєнкор Андрій Руденко заявив, що саме із цим було пов'язане свічення у небі.

Зазначимо, що ця версія з'явилася не на порожньому місці. Напередодні Міністерство оборони РФ з нагоди 65-річчя космічних військ розповіло про деякі "експерименти з супутниками іноземних держав", але без будь-яких подробиць про те, чи це була робота по супутниках-шпигунах.

Одночасно в анонімних Telegram-каналах з'явилася думка, що стовпи світла є результатом роботи лазерного комплексу "Пересвет". Однак схожі фото стали надходити й з інших російських міст, зокрема, з Москви, і версія про застосування зброї стала неспроможною.

Як з'ясувалося, це звичайне атмосферне явище під назвою гало - вторинне свічення навколо джерела світла. І світловий стовп є одним із його різновидів. Він утворюється в результаті заломлення світла в крижаних кристалів у повітрі та зазвичай спостерігається в зимову вологу безвітряну погоду. При цьому або сонце має бути під певним кутом, або на землі має бути яскраве джерело світла.

Російські ЗМІ з посиланням на представників Бєлгородського університету пишуть, що висока вологість пов'язана з недавніми дощами, а сильним джерелом світла виступили теплиці.

Лазерна зброя Москви

Вперше про розробку лазерної зброї російський президент Володимир Путін оголосив у посланні Федеральним зборам у березні 2018 року.

"Ми добре знаємо і про те, що низка держав працює над створенням перспективної зброї на нових фізичних принципах. Є всі підстави вважати, що і тут ми на крок попереду. Принаймні там, де найпотрібніше. Так, суттєвих результатів досягнуто в створенні лазерної зброї. І це вже не просто теорія чи проекти, і навіть не просто початок виробництва. З минулого року до військ уже надходять бойові лазерні комплекси", - говорив він.

У той же час він не став вдаватися до деталей, оскільки "ще не настав час". Але, за його словами, фахівці розуміють, що наявність таких бойових комплексів "вкотре розширює" військові можливості Росії.

Навесні того ж року для нового зброї вибрали офіційне найменування - "Пересвет" (на честь героя Олександра Пересвета). Поставки до російських військ нібито розпочалися у 2017 році, у 2020 році комплекс пройшов випробування в Сирії. Профільні американські видання пишуть, що "Пересвет" стоїть на озброєнні ракетних дивізій у Йошкар-Олі, Новосибірську, Іванівській області та Алтайському краї.

Що відомо про "Пересвет"

Незважаючи на те, що з виступу Путіна минуло понад чотири роки, досі немає жодної офіційної інформації про "Пересвет". Але за оцінками експертів, лазерний комплекс здатний виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема боротися з безпілотниками.

За словами директора російського "Центру аналізу світової торгівлі зброєю", військового експерта Ігоря Коротченка, ефективність комплексу залежить від погоди і в умовах туману, снігу, дощу лазерний промінь просто не зможе через них пройти.

Ймовірно, "Пересвет" може працювати по безпілотниках та розвідувальних супутниках, засліплюючи їх лазерним променем. Комплекс складається з лазерної установки та машини забезпечення з джерелами електроенергії.

"Комплекс "Пересвет", про який розповідав президент у 2018 році, вже серійно поставляється до військ. Він може засліплювати всі супутникові системи розвідки ймовірного супротивника на орбітах до 1,5 тисячі кілометрів, виводячи їх з ладу за рахунок використання лазерного випромінювання", - говорив у травні російський віце-прем'єр Юрій Борисов.

Водночас поки що невідомо, наскільки заявлені характеристики відповідають реальності.

Чи існує він взагалі?

В експертному середовищі розходяться думки щодо цього. У травні 2022 року російська журналістка Юлія Латиніна з посиланням на представника компанії-виробника лазерів говорила, що зараз у Росії вирішують завдання, як знизити розсіювання лазерного променя, що проходить через шари атмосфери. А також цитувала академіка Александрова, за словами якого з урахуванням нинішніх технологій вирішити це завдання можна лише теоретично.

"Сьогодні це вдається зробити на відстані в одиниці метрів, а потрібні кілометри. З цим можна боротися за допомогою адаптивної оптики та гнучких дзеркал…але це дуже важкі та громіздкі рішення мирного астрофізичного характеру", - зазначила вона і поставила під сумнів саме існування "Пересвета".

У той же час, за словами російського військово-політичного експерта Юрія Федорова, на сьогодні комплекс "Пересвет" існує лише в одному експериментальному варіанті. Саме західні санкції не дають його довести до серійного виробництва.

"Це величезна установка. Головна проблема полягає в тому, що в одному імпульсі потрібно створити дуже велику щільність енергії на одиницю часу. І ось для цього "Пересвету" потрібна величезна кількість конденсаторів для накопичення заряду та енергії електричного поля. Звичайні конденсатори стояли у всіх старих радіоприймачах. Але конденсатори можуть розрядитися, тому такому лазеру потрібен приблизно залізничний вагон таких конденсаторів. Які, до речі, теж потрібно заряджати", - додав він.