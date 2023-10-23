"Дивимось ще уважніше". Бербок зробила нову заяву по Україні через війну в Ізраїлі

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", - сказала вона.

За словами глави МЗС Німеччини, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною. Тому, як додала Бербок, окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять і війну Росії проти України.

Війна в Ізраїлі і допомога Україні

7 жовтня бойовики ХАМАС із сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. При цьому Єрусалим запросив військову допомогу США для бойових дій.

Після цих подій у Кремлі запустили нову "утку" про те, що допомога Україні у війні від західних союзників може зменшитись. Але ті розвіяли фейк. Останнім часом постійно звучать заяви щодо неослаблення допомоги Україні від Заходу, попри війну в Ізраїлі.