Дитинство без тривог: де знайти психологічну допомогу для дітей

Найперша і найважливіша підтримка для дитини - це її сім'я. Батьки можуть використовувати ресурси з порадами, як допомогти дитині з психоемоційним станом, наприклад:

Професійна допомога:

Якщо батьківської підтримки і технік самодопомоги виявляється замало, варто звернутися по допомогу професіоналів.

Зверніться до педіатра. Більше 4650 педіатрів пройшли навчання за програмою mhGAP, що дозволяє їм: Проводити скринінг наявності психічних розладів. Давати поради щодо збереження ментального здоров'я. Скерувати до вузького спеціаліста.

Зверніться до дитячого психіатра. Вам не потрібне направлення від педіатра. Зараз 257 дитячих психіатрів надають безкоштовні послуги в 330 місцях по всій країні.

Проконсультуйтеся з сімейним лікарем або терапевтом. 5870 сімейних лікарів та 1157 терапевтів пройшли навчання за програмою mhGAP і можуть надавати безкоштовні послуги за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Інші ресурси:

Інтерактивна карта: знайдіть потрібного лікаря.

Якщо скористатися картою немає можливості, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19 та запитайте про лікаря для вашої дитини.

Лінії психологічної підтримки:

ПОРУЧ: https://poruch.me/teenagers

Teenergizer: https://teenergizer.org/consultations/

Національна "гаряча лінія" для дітей та молоді від Ла Страда: 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного).

Не дрібниці: https://www.notrivia.com.ua

Лінія від благодійного фонду "Голоси дітей": https://voices.org.ua/i-need-help/mental-help-for-kids/

Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine: 7333 (цілодобово).

Пам'ятайте: