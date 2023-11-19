Дитина в реанімації. В ОВА розповіли про стан постраждалих від обстрілу Херсона

За даними Мрочка, серед постраждалих - 47-річна жінка, яка під час ворожої атаки знаходилась на робочому місці, та жінка 69 років, яка під час обстрілу перебувала на вулиці.

Також було поранено чоловіка 1964 р.н. Він після надання медичної допомоги відмовився від госпіталізації.

Під час удару постраждала 3-річна дівчинка разом зі своєю 55-річною бабусею. Вони перебували на вулиці.

Як повідомив Прокудін, дівчинку було доставлено до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.

Наразі медикам вдалося стабілізувати її стан. На постраждалу чекає КТ-обстеження. Можливо, їй знадобиться переведення до київського медзакладу. Медики стежать за її станом.

За попередніми даними, дитина знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:15 окупанти вдарили по Херсону з реактивної артилерії.

Атаки Херсона

Російські війська щодня та по кілька разів обстрілюють Херсон із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Буквально з ранку повідомлялося, що місто знову перебуває під обстрілом, а мешканців просили подалі відійти від вікон та бути в укриттях. Зазначимо, вчора, 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області. Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.

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