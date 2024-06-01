Діти-герої. 5 неймовірних історій юних українців, які стали прикладом незламності для кожного дорослого

Саша Паскаль

16 травня 2022 року сім'я 6-річної на той момент Олександри Паскаль приїхала у справах в Затоку Одеської області та потрапила під ворожий обстріл.

Юна українка пробула в комі близько 15 діб. Уламки ворожої ракети понівечили руку дівчинки, а ніжку довелось ампутувати.

Попри тяжкий стан Сашу тоді найбільше турбувало, чи зможе вона повернутися до справи свого життя - художньої гімнастики. Виявилось, що наполегливість і жага до спорту були сильнішими за травму.

Впродовж тривалого періоду родині Паскаль довелося нелегко. Декілька місяців пішло на реабілітацію Олександри за кордоном, після цього - протезування ноги.

Реабілітація - непростий процес (фото: mvs.gov.ua)

Були й періоди боротьби з фантомними болями, і неприйняття ситуації. Проте батьки робили все для того, щоб дівчинка відчувала себе щасливою.

Поборовши всі складності, юна Саша повернулась до спортивної зали, де відбуваються тренування з художньої гімнастики, й вже незабаром 7-річна спортсменка почала займатися на рівні з усіма.

Дівчинка навчилась жити з біонічним протезом замість ноги й вірить, що має всі шанси здобути Олімпійське золото.

У першій половині 2023 року Саша Паскаль взяла перше місце із сольним номером на чемпіонаті з гімнастики у Чорноморську Одеської області.

12 червня 2023 року дівчинка взяла участь у благодійній акції "Діти-герої" й отримала нагороду за мужність під час війни.

Нині Саша продовжує свою спортивну кар'єру - багато тренується й бере участь у різноманітних конкурсах і змаганнях. Її підтримують не лише рідні та друзі, але й публічні особи.

Ця дівчинка - неймовірна (фото: instagram.com/viktoria_efremova_sport)

Наприклад у межах благодійної рубрики "Мрія заради життя" її ініціаторка - співачка Марта Липчей - пообіцяла за підтримки мецената підібрати Саші новий протез (адже дівчинка росте й змінювати його потрібно регулярно).

Крім того, юна гімнастка долучилася до талант-шоу "Україна неймовірних людей", причому її номер став одним із найкращих.

Роман Олексів

14 липня 2022 року 7-річний тоді Роман Олексів родом зі Львова поїхав разом із мамою навідати бабусю з дідусем у Вінниці. Хлопчика записали також на консультацію до лікаря в клініці "Нейромед" (розташованої у будинок побуту "Ювілейний").

Близько 11 години дня зв'язок із Ромою та його мамою зник, а вже за лічені хвилини вся Україна дізналась про жахливий воєнний злочин - ракетну атаку країни-агресора на мирне місто.

Згодом тато Ярослав знайшов хлопчика у Вінницькій обласній лікарні. Ще пізніше йому офіційно повідомили про загибель 29-річної дружини Галини - мами Романа (цей факт встановили за результатами ДНК-експертизи).

Стан хлопчика після скоєного росіянами теракту був дуже важким. Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Місцями вони були настільки глибокими, що досягали кісток.

У Роми обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. Він також отримав закритий перелом лівої руки, а кілька уламків від снаряда - потрапили у череп.

Боротьба за життя була нелегкою (фото: facebook.com/borzov.s.s)

Спершу маленького пацієнта транспортували з Вінниці до рідного міста, проте з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові Романа вирішили відправити до Німеччини.

21 липня 2022 року він вже був у Дрездені, де на нього чекали, зокрема, пересадка шкіри та низка пластичних операцій.

Попри отримані травми та 32 операції, ані хлопчик, ані його батько не здалися. З часом Рома не лише зміг ходити (на що лікарі не давали ніяких прогнозів), але й повернувся до улюбленої справи - почав знову займатися бальними танцями.

Сьогодні Рома майже всюди з татом. 40-річний Ярослав присвячує дитині чи не весь свій час. Вони разом тренуються, подорожують, відвідують заняття й беруть участь у змаганнях і чемпіонатах.

Разом вони, ймовірно, ведуть і сторінку хлопчика у соціальних мережах, де публікують інформацію про життя, тренування й досягнення юного Ромчика:

зустріч із Папою Римським Франциском у Римі

перші "проби" гри на баяні

музичні виступи

нове захоплення - автомобілями тощо

Юний герой із татом (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Нещодавно стало відомо, що в Лондоні розпочинається робота над зйомками короткометражного художнього фільму на основі реальних подій. Назва стрічки - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мрії не можна спалити").

Яна Степаненко

8 квітня 2022 року внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу у Краматорську Яна Степаненко втратила обидві ноги.

Світлина, на якій хірург дитячої лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова несе її на руках, облетіла згодом весь світ.

Яна на руках у хірурга (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)

Попри трагедію, віру в себе дівчинка не втратила. Перші протези для ходьби та бігу вона отримала у США й торік улітку - після року відновлення за кордоном - повернулася до України.

Вдома Яна продовжила реабілітацію та отримала нові штучні кінцівки для ходьби в майстерні протезування Національного реабілітаційного центру "Незламні" (UNBROKEN).

Торік восени юна спортсменка вирішила долучитись до львівського півмарафону. Тоді вона тільки вчилася користуватися біговими протезами й разом з іншими пацієнтами UNBROKEN - українськими воїнами - здолала символічну "Милю незламності" довжиною 70 метрів.

Півмарафон Яни на протезах (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Згодом американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій, запросила 12-річну українку до участі в Бостонському марафоні (одному з найстаріших та найпрестижніших у світі щорічних забігів).

Дівчинка погодилась, адже прагнула нагадати всьому світу, що:

війна в Україні триває

продовжують страждати й гинути діти та дорослі

скалічено тисячі життів

щодня зростає кількість людей з ампутаціями

українці залишаються незламними - попри все

Крім того, Яна мала також і благодійну мету - збір на спортивний протез для важкопораненого захисника України - Олександра Рясного родом із Запоріжжя (також пацієнта UNBROKEN).

У квітні 2024 року юна спортсменка пробігла марафон у США й продемонструвала всьому світові незламність українського народу. На біговий протез для захисника України вдалось зібрати понад 600 тис. гривень.

Арсен Аджубей

У червні 2023 року 14-річний тоді Арсен Аджубей з Білої Церкви став лауреатом патріотичної акції "Діти-герої", що мала на меті відзначити дітей, які проявили себе під час війни, допомагають українському війську або постраждали від агресії російських загарбників.

Підліток з аутизмом обрав унікальний шлях - малювати особливі картини, продавати їх та допомагати на виручені гроші нашій армії.

Арсен Аджубей допомагає війську з усіх сил (фото: npu.gov.ua)

"В Арсена був період, коли він сів малювати, а потім почав плакати. Бо він вже доклав стільки зусиль, а війна в Україні й досі не закінчилась", - пригадала мама юного художника Юлія.

Попри такі тяжкі відчуття хлопець швидко зібрався з силами та емоціями, покликав батьків із бабусею та продовжив свою важливу місію.

Малюючи картини та розмальовуючи різні предмети, Арсен обирає яскраві кольори та цікаві сюжети (наприклад пейзажі мирних міст і тварин). Крім того, він дедалі краще опановує народне мистецтво Петриківського розпису.

Усі готові роботи батьки Арсена виставляють на аукціон у соціальних мережах. Бажаючих задонатити й отримати картину юнака чимало, тож лоти йдуть з молотка одразу.

Завдяки захопленню хлопця родині Адбужей вдалося закрити не один військовий збір на ЗСУ. Малювати Арсен планує до перемоги, адже прагне жити у вільній та незалежній Україні.

Соломія Реут

Дитиною-героєм у межах патріотичної акції 2023 року було визнано також 7-річну на той час Соломійку Реут з Дніпра.

Попри труднощі війни ця маленька, але напрочуд натхненна дівчинка, зачаровує усіх навколо своєю грою на сопілці. Щоб допомогти українським військовим, вона виходить на вулиці міста та грає.

За словами юної музикантки, вона мріє не лише зібрати багато грошей на потреби ЗСУ, але й популяризувати народний духовий інструмент - сопілочку.

Ця дівчинка - справжній патріот (фото: mvs.gov.ua)

Тато Соломійки захищає Батьківщину, тож школярка робить усе, щоб війна якнайшвидше закінчилася перемогою України. Дівчинка вже закрила чимало запитів волонтерів та придбала хлопцям на фронт бронежилети, аптечки та каски.

Репертуар юної музики знає кожен, адже вона виконує не лише популярні народні пісні, але й Гімн України.

Дніпряни та гості міста охоче зупиняються, щоб послухати мелодії та закинути донат у скарбничку Соломії.

У межах патріотичної акції "Діти-герої" відомий український співак Anton Wellboy подарував Соломії Реут нову сопілку, тож її музична місія продовжуватиметься до перемоги.