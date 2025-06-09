Дітей вербує Росія. Освітній омбудсмен розповіла, куди звертатися

За її словами, державні структури запустили спеціальний чат-бот, куди українці можуть повідомляти про спроби вербування.

Чат-бот почав працювати в грудні 2024 року, і вже за перший місяць надійшло понад 1300 звернень від громадян, які стали свідками або жертвами таких спроб.

"Ворог намагається дестабілізувати наше життя всілякими способами, зокрема вербуванням", - підкреслила Лещик.

Вона наголосила, що ключову роль у запобіганні цьому явищу відіграють батьки, які повинні уважно стежити за своїми дітьми, особливо підлітками, та будувати з ними довірливі стосунки.

Вчителі також мають інформувати і дітей, і батьків про ризики. Як приклад омбудсмен навела випадок у Тернополі, де 10-річний хлопчик, завдяки роз’ясненням поліції та вчителів, зміг розпізнати спробу вербування і повідомити про це правоохоронцям.

"Дітям треба пояснювати, що тут покарання серйозніше, ніж штраф. Може бути позбавлення волі на термін до 15 років або взагалі довічно залежно від того, що було скоєно. Частина дітей, на жаль, цього не розуміє", - зазначила Лещик.

Вона також порадила батькам звернути увагу на те, як діти проводять час у соцмережах, та підтримувати з ними відкритий діалог.

Часто відсутність довіри та спілкування є причиною не лише вербування, а й булінгу серед школярів. Особливу увагу слід звертати на випадки, коли дитині обіцяють гроші - це класичний сигнал вербування.