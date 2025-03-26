Дітей садять у "карцер". Приватна школа у Харкові потрапила у скандал через методи покарання

В одній з приватних шкіл Харкова за порушення учнів садять у "карцер". Таке покарання загрожує і батькам, якщо вони теж не дотримались правил.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію на освітньої омбудсменки Надії Лещик у Facebook .

Карцер для учнів і батьків

"Все частіше ми отримуємо звернення щодо порушень прав у приватних закладах освіти. Цього разу звернення та повідомлення в соціальних мережах стосувалися застосування такого покарання в одній приватній школі, як перебування дітей на певний період в карцері", - повідомила Лещик.

У правилах школи зазначається, що покарання у карцері - платна послуга, яка оплачується згідно з додатковою угодою до основного договору про навчання.

Хто потрапляє в карцер:

учні, які відбувають покарання за порушення правил

учні, які самі бажають покращити свої навчальні показники

учні на прохання батьків

учні, які прогуляли уроки фізкультури

учні, чий середній бал нижчий за їхні можливості (на думку вчителів-предметників, класного керівника).

При цьому вона додала, що карцер - це приміщення, призначене для тримання ув’язнених і засуджених, які злісно порушують вимоги режиму і до яких застосовано стягнення на підставі статті 15 Закону України "Про попереднє ув’язнення" та статей 54, 132, 134 КВК.

Певним "покаранням" у цьому навчальному закладі є робота з психологом.

"Покаранням за куріння та внесення на територію цигарок, електронних цигарок тощо є тиждень роботи з психологом над презентацією про шкоду паління з подальшим представленням учням, штраф та відрахування", - зазначає омбудсменка.

Вона також наголосила, що готує відповідні звернення з приводу цієї ситуації.

Правила карцеру (фото: Facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Заклад працює без ліцензії

"Ліцензія на сайті закладу відсутня. Окрім бажання побачити документи, на підставі яких заклад надає послуги, маю ще багато запитань до керівництва школи", - написала Лещик.

Омбудсменка нагадала батькам, на що слід звернути увагу, коли вони вибирають приватну школу: