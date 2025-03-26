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Дітей садять у "карцер". Приватна школа у Харкові потрапила у скандал через методи покарання

Харків, Середа 26 березня 2025 12:10
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Дітей садять у "карцер". Приватна школа у Харкові потрапила у скандал через методи покарання Дітей у приватній школі садять у карцер (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В одній з приватних шкіл Харкова за порушення учнів садять у "карцер". Таке покарання загрожує і батькам, якщо вони теж не дотримались правил.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію на освітньої омбудсменки Надії Лещик у Facebook.

Карцер для учнів і батьків

"Все частіше ми отримуємо звернення щодо порушень прав у приватних закладах освіти. Цього разу звернення та повідомлення в соціальних мережах стосувалися застосування такого покарання в одній приватній школі, як перебування дітей на певний період в карцері", - повідомила Лещик.

У правилах школи зазначається, що покарання у карцері - платна послуга, яка оплачується згідно з додатковою угодою до основного договору про навчання.

Хто потрапляє в карцер:

  • учні, які відбувають покарання за порушення правил
  • учні, які самі бажають покращити свої навчальні показники
  • учні на прохання батьків
  • учні, які прогуляли уроки фізкультури
  • учні, чий середній бал нижчий за їхні можливості (на думку вчителів-предметників, класного керівника).

При цьому вона додала, що карцер - це приміщення, призначене для тримання ув’язнених і засуджених, які злісно порушують вимоги режиму і до яких застосовано стягнення на підставі статті 15 Закону України "Про попереднє ув’язнення" та статей 54, 132, 134 КВК.

Певним "покаранням" у цьому навчальному закладі є робота з психологом.

"Покаранням за куріння та внесення на територію цигарок, електронних цигарок тощо є тиждень роботи з психологом над презентацією про шкоду паління з подальшим представленням учням, штраф та відрахування", - зазначає омбудсменка.

Вона також наголосила, що готує відповідні звернення з приводу цієї ситуації.

Дітей садять у &quot;карцер&quot;. Приватна школа у Харкові потрапила у скандал через методи покаранняПравила карцеру (фото: Facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Заклад працює без ліцензії

"Ліцензія на сайті закладу відсутня. Окрім бажання побачити документи, на підставі яких заклад надає послуги, маю ще багато запитань до керівництва школи", - написала Лещик.

Омбудсменка нагадала батькам, на що слід звернути увагу, коли вони вибирають приватну школу:

  • інформаційну відкритість закладу освіти;
  • наявність ліцензії;
  • умови договору;
  • оплату за навчання та інші послуги;
  • порядок зарахування та відрахування і переведення учнів;
  • освітню програму;
  • форми здобуття освіти та режим роботи закладу;
  • педагогічний склад працівників;
  • наявність захисних споруд;
  • мову освітнього процесу;
  • навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • цінності закладу освіти;
  • правила закладу освіти.

Читайте також про те, що два державні заклади на Миколаївщині опинилися в центрі скандалу після перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Замість належних умов вихованці цих установ змушені жити у принизливих обставинах - їм зв'язували руки, а санітарні умови не відповідали нормам.

Раніше ми писали про те, що одна зі столичних шкіл потрапила у скандал через сценку під час виступу учнів, у який показали, як діти б'ють представника ТЦК.

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