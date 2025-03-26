Детей сажают в "карцер". Частная школа в Харькове попала в скандал из-за методов наказания
В одной из частных школ Харькова за нарушения учеников сажают в "карцер". Такое наказание грозит и родителям, если они тоже не придерживались правил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию на образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.
Карцер для учеников и родителей
"Все чаще мы получаем обращения о нарушениях прав в частных учебных заведениях. На этот раз обращения и сообщения в социальных сетях касались применения такого наказания в одной частной школе, как пребывание детей на определенный период в карцере", - сообщила Лещик.
В правилах школы отмечается, что наказание в карцере - платная услуга, которая оплачивается согласно дополнительному соглашению к основному договору об обучении.
Кто попадает в карцер:
- ученики, которые отбывают наказание за нарушение правил
- ученики, которые сами желают улучшить свои учебные показатели
- ученики по просьбе родителей
- ученики, которые прогуляли уроки физкультуры
- ученики, чей средний балл ниже их возможностей (по мнению учителей-предметников, классного руководителя).
При этом она добавила, что карцер - это помещение, предназначенное для содержания заключенных и осужденных, которые злостно нарушают требования режима и к которым применены взыскания на основании статьи 15 Закона Украины "О предварительном заключении" и статей 54, 132, 134 УИК.
Определенным "наказанием" в этом учебном заведении является работа с психологом.
"Наказанием за курение и внесение на территорию сигарет, электронных сигарет и т.д. является неделя работы с психологом над презентацией о вреде курения с последующим представлением ученикам, штраф и отчисление", - отмечает омбудсмен.
Она также отметила, что готовит соответствующие обращения по поводу этой ситуации.
Правила карцера (фото: Facebook.com/Nadiya.Leshchik)
Заведение работает без лицензии
"Лицензия на сайте заведения отсутствует. Кроме желания увидеть документы, на основании которых заведение предоставляет услуги, имею еще много вопросов к руководству школы", - написала Лещик.
Омбудсмен напомнила родителям, на что следует обратить внимание, когда они выбирают частную школу:
- информационную открытость учебного заведения;
- наличие лицензии;
- условия договора;
- оплату за обучение и другие услуги;
- порядок зачисления и отчисления и перевода учеников;
- образовательную программу;
- формы получения образования и режим работы учреждения;
- педагогический состав работников;
- наличие защитных сооружений;
- язык образовательного процесса;
- обучение детей с особыми образовательными потребностями;
- ценности учебного заведения;
- правила учебного заведения.
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