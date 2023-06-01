Дітей достроково відправлять на канікули через масові стрілянини у Сербії
У Сербії через випадки масових стрілянин прийняли рішення достроково відпустити дітей на літні канікули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Сербії.
Після трагедій, які глибоко вразили все суспільство, уряд прийняв рішення завершити навчальний рік 6 червня в усіх початкових і середніх школах Сербії. Зазначається, що всі учні, які не задоволені своїми успіхами, матимуть можливість підвищити оцінку за особистим бажанням до 20 червня.
"Школи можуть продовжити роботу до 20 червня, якщо бажають учні. У цей період можуть проводитися додаткові та підготовчі заняття, уроки на природі, а також інші форми виховної роботи", - йдеться у повідомленні.
Масові стрілянини у школах Сербії
3 травня, у столиці Сербії Белграді, семикласник влаштував стрілянину в школі, внаслідок якої загинув охоронець та 8 дітей.
За день після цього, сталася стрілянина в місті Младеновац, що за 42 км на південь від столиці, де 21-річний хлопець убив вісьмох осіб, ще 14 поранив. Після цих інцидентів біля всіх шкіл Белграда були розміщені працівники поліції.
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