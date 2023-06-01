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Детей досрочно отправят на каникулы из-за массовых стрельб в Сербии

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Сербия, Четверг 01 июня 2023 23:40
Детей досрочно отправят на каникулы из-за массовых стрельб в Сербии Фото: школьников в Сербии отправят на досрочные каникулы из-за массовых стрельб (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Сербии из-за случаев массовых стрельб приняли решение досрочно отпустить детей на летние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Сербии.

После трагедий, глубоко поразивших все общество, правительство приняло решение завершить учебный год 6 июня во всех начальных и средних школах Сербии. Отмечается, что все ученики, которые не удовлетворены своими успехами, смогут повысить оценку по личному желанию до 20 июня.

"Школы могут продлить работу до 20 июня, если желают ученики. В этот период могут проводиться дополнительные и подготовительные занятия, уроки на природе, а также другие формы воспитательной работы", - говорится в сообщении.

Массовые стрельбы в школах Сербии

3 мая, в столице Сербии Белграде, семиклассник устроил стрельбу в школе , в результате которой погиб охранник и 8 детей.

Через день после этого произошла стрельба в городе Младеновац, который в 42 км к югу от столицы, где 21-летний парень убил восемь человек, еще 14 ранил. После этих инцидентов у всех школ Белграда были размещены сотрудники полиции.

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Сербия діти школа
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