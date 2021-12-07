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Дистанция, масочный режим и работа из дома: в Швеции вновь ужесточили карантин

Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции приняло решение ужесточить карантинные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступят в силу в среду, 8 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Так, с завтрашнего дня руководители предприятий могут одобрить работу сотрудников из дома.

Также жителям необходимо будет держать дистанцию в общественных местах, а в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим.

При этом высшие учебные заведения должны продолжать работать очно, однако необходимо будет избегать скопления людей.

Как отметили в правительстве, это первый из трех шагов в плане по внедрению мер для борьбы с коронавирусом.

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