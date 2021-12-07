Дистанция, масочный режим и работа из дома: в Швеции вновь ужесточили карантин

Так, с завтрашнего дня руководители предприятий могут одобрить работу сотрудников из дома.

Также жителям необходимо будет держать дистанцию в общественных местах, а в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим.

При этом высшие учебные заведения должны продолжать работать очно, однако необходимо будет избегать скопления людей.

Как отметили в правительстве, это первый из трех шагов в плане по внедрению мер для борьбы с коронавирусом.