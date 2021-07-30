Дистанционное минирование и запрещенные минометы: за сутки на Донбассе девять нарушений "тишины"
За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Южное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новотошківського противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 утра 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.