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Дистанционное минирование и запрещенные минометы: за сутки на Донбассе девять нарушений "тишины"

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Пятница 30 июля 2021 09:05
Дистанционное минирование и запрещенные минометы: за сутки на Донбассе девять нарушений "тишины" Фото: на Донбассе зафиксировано девять нарушений перемирия (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новотошківського противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 утра 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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