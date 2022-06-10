Як дистанційно отримати лікарняний за кордоном: інструкція

Попри вимушену евакуацію українці не втрачають свого права на соціальний захист. Для працівників, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України фінансує лікарняні та декретні допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду .

Створення е-лікарняного

Щоб отримати допомогу необхідно звернутись до місцевого лікаря у країні перебування та отримати документальне підтвердження факту тимчасової непрацездатності. Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру. Тож лікар в Україні зможе створити медичний висновок дистанційно на підставі іноземної виписки чи довідки із зазначеним діагнозом.

Після створення медвисновку е-лікарняний сформується автоматично для всіх працевлаштованих. Такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України.

А в разі вагітності та пологів лікар, який вів чи продовжує вести вагітність жінки, зможе створити медвисновок на підставі власних попередніх медичних записів. Детальніше про отримання декретної допомоги в разі виїзду за кордон за посиланням.

Для отримання допомоги роботодавець працівника, який знаходиться за кордоном, має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до Фонду на оплату. Саме від дати прийняття такої заяви залежить строк виплати допомоги, слідкувати за станом оплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ.

Категорії непрацездатності

Можливість створити медвисновок дистанційно діє для таких категорій непрацездатності:

захворювання або травма загального характеру;

догляд за хворою дитиною;

вагітність та пологи;

ортопедичне протезування.

Строк дії медичного висновку про тимчасову непрацездатність визначається іноземним медичним документом, але не може перевищувати: