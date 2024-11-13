Дисидент Щаранський порадив Ізраїлю налагодити стратегічну співпрацю з Україною

"У Хезболли багато російської зброї, у Хамасу багато російської зброї, а Україну атакують іранські безпілотники. Між Росією та Іраном існує реальна стратегічна співпраця. Я дуже наполегливо працював над тим, щоб переконати наших лідерів (в Ізраїлі – ред.), що ми повинні мати стратегічну співпрацю в цій війні. Думаю, що зараз наші лідери це розуміють, і я сподіваюся, що це вже відбувається і буде відбуватися все глибше та глибше. Звичайно, ми маємо дуже серйозні проблеми на Близькому Сході. Це не те саме, що українські проблеми, але ми боремося з тією ж віссю зла", - заявив Щаранський.

Він наголосив на тому, що у випадках України та Ізраїлю йдеться про те, яким буде вільний світ у майбутньому.

"Обидві війни - це війни за майбутнє вільного світу. І тому дуже важливо досягти успіху", - зазначив ізраїльський політик та правозахисник.

Щаранський вважає, що для світу дуже важливо, щоб президент США був сильним, адже слабкість американських президентів "заохочує ворогів свободи". На думку колишнього дисидента, президенти Барак Обама та Джо Байден показали свою слабкість у Сирії та Афганістані і саме це розв’язало руки Владіміру Путіну у війни проти України.

Тим часом президенство Дональда Трампа, нагадав Щаранський, принесло «дуже потужні історичні рішення» на користь Ізраїлю.

"Поширена думка, що вибори Трампа можуть бути хорошими для Ізраїлю і поганими для України. Але, перш за все, я завжди думав, що це не зовсім та ситуація. І я побачив, що в останні тижні мої українські друзі і лідери України також змінюють свою думку", - сказав він.

На думку Щаранського, зараз є більше шансів на те, що "Путін буде готовий до серйозних переговорів з Україною, якщо Україна буде підштовхувати до цих переговорів".

"Тому я думаю, що є більше шансів на стабільність у зонах конфлікту", - резюмував він.

Цьогорічний Kyiv Jewish Forum зосередився на темі протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея. Організаторами форуму є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post. Медіапартнери KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, президент ЄКУ, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін під час відкриття форуму наголосив: українці та ізраїльтяни покладають великі сподівання на повернення у США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.