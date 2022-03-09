Discovery прекращает вещание кабельных каналов в России

Discovery Inc заявила, что приостановит вещание своих каналов и сервисов в России. Компания присоединилась к растущему числу корпораций, покидающих страну в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пятнадцать развлекательных брендов Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Медиа Альянс, совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой.

"Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России", - сообщили в компании.

Объявление было сделано после того, как CNN, BBC и другие приостановили вещание из России.