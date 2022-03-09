ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Discovery припиняє мовлення кабельних каналів в Росії

Новость на русском →
Москва, Середа 09 березня 2022 14:32
Discovery припиняє мовлення кабельних каналів в Росії Фото: Discovery припиняє мовлення кабельних каналів в Росії (discoverychannel.com)
Автор: Олександр Білоус

Discovery Inc заявила, що призупинить мовлення своїх каналів і сервісів в Росії. Компанія приєдналася до зростаючого числа корпорацій, що залишають країну у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

П'ятнадцять розважальних брендів Discovery, в тому числі HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через медіа Альянс, спільне підприємство з російською Національною медіагрупою.

"Discovery прийняла рішення призупинити мовлення своїх каналів і сервісів в Росії", - повідомили в компанії.

Оголошення було зроблено після того, як CNN, BBC та інші призупинили мовлення з Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Discovery Російська Федерація
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати