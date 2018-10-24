Директору реабилитационного центра для участников АТО объявили о подозрении

Иллюстративное фото (dsvv.gov.ua)

Руководитель учреждения завладел государственными средствами на сумму свыше 5,6 млн гривен

Киевской местной прокуратурой номер 7 уличено в хищении более 5,6 млн гривен, выделенных на психологическую реабилитацию ветеранов и воинов АТО одного из руководителей реабилитационного центра, расположенного на территории Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В прокуратуре сообщают, что почти 1300 ветеранов и бойцов АТО, которые должны были пройти курс психологической реабилитации, не получили соответствующих услуг от реабилитационного центра. Вместе с тем руководитель учреждения предоставил ложные сведения о выполнении программы и завладел государственными средствами на сумму свыше 5,6 млн гривен.

"Сейчас руководителю центра объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что указанный фигурант одновременно является депутатом одного из поселковых советов подозрение ему подписал прокурор города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о подозрении объявили еще одному директору реабилитационного центра для участников АТО. Киевской местной прокуратурой разоблачено директора общества "Виасан", которая присвоила полмиллиона гривен бюджетных средств.