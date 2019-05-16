Директора "Укрбуда" выпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия

Суд выпустил на свободу генерального директора корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, признав, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) превысило полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу "Укрбуда".

"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи. Задержание состоялось 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал незаконность действий НАБУ, установив факт превышения им своих служебных полномочий. Адвокаты уже готовят заявление о преступлении, совершенном работниками НАБУ.

Двое суток удерживая подозреваемого, детективы не вручали ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, они пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании, заявляя немотивированный отвод судьи, сообщили в "Укрбуде". Адвокаты уверены, что это было сделано с целью затягивания процесса и незаконного содержания лица под стражей.

Задержание, по данным компании, происходило с грубыми нарушениями ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В период проведения досудебного расследования детективам НАБУ предоставляли все необходимые документы и объяснения, а сотрудники "Укрбуд Девелопмент" давали показания на допросах. В том числе на допрос в качестве свидетеля ходил и сам Олег Майборода.

В свою очередь компания "Укрбуд" заявила, что обеспокоена продолжительностью расследования, поскольку открытое уголовное производство вредит репутации "Укрбуд Девелопмент" и может использоваться в нечестной конкурентной борьбе.