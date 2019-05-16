Директора "Укрбуда" выпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия

Фото: Олег Майборода (пресс-служба)

Согласно решению суда, сотрудники НАБУ превысили свои полномочия

Суд выпустил на свободу генерального директора корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, признав, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) превысило полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу "Укрбуда".

"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи. Задержание состоялось 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал незаконность действий НАБУ, установив факт превышения им своих служебных полномочий. Адвокаты уже готовят заявление о преступлении, совершенном работниками НАБУ.

Двое суток удерживая подозреваемого, детективы не вручали ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, они пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании, заявляя немотивированный отвод судьи, сообщили в "Укрбуде". Адвокаты уверены, что это было сделано с целью затягивания процесса и незаконного содержания лица под стражей.

Задержание, по данным компании, происходило с грубыми нарушениями ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В период проведения досудебного расследования детективам НАБУ предоставляли все необходимые документы и объяснения, а сотрудники "Укрбуд Девелопмент" давали показания на допросах. В том числе на допрос в качестве свидетеля ходил и сам Олег Майборода.

В свою очередь компания "Укрбуд" заявила, что обеспокоена продолжительностью расследования, поскольку открытое уголовное производство вредит репутации "Укрбуд Девелопмент" и может использоваться в нечестной конкурентной борьбе.